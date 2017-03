Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục

Số liệu vừa được Chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy kim ngạch nhập khẩu của nước này tăng hơn 30% trong tháng 8, đạt gần 156 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử thương mại Trung Quốc.







Trung Quốc có thể tiếp tục tăng trưởng trên 9% trong năm nay.

Ảnh: ChinaDigitalTimes

Theo Nhật Minh (VNE)



Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 24,5% do khó khăn tại các thị trường truyền thống là EU và Mỹ. Theo BBC, mức xuất khẩu này đẩy thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 8 xuống còn 17,8 tỷ USD, giảm gần một nửa so với tháng 7.Không chỉ có hàng tiêu dùng, số liệu thống kê cho thấy Trung Quốc tiếp tục nhập nhiều nguyên - nhiên liệu trong tháng 8. Riêng lượng nhập dầu thô đã đạt hơn 21 triệu tần, tăng 1,8% so với tháng trước. Lượng quặng sắt nhập cảng trong tháng thậm chí còn tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 59 triệu tấn.Bất chấp những khó khăn của kinh tế toàn cầu, nhiều chuyên gia dự đoán Trung Quốc vẫn sẽ tăng trưởng trên 9% trong năm nay, nhờ đầu tư công của Chính phủ và dòng vốn nóng từ các kênh đầu tư nước ngoài.