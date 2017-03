Trung Quốc sẵn sàng bơm vốn cho Hy Lạp

"Với nguồn dự trữ ngoại hối lớn của mình, Trung Quốc sẵn sàng mua và nắm giữ lâu dài trái phiếu chính phủ Hy Lạp, đồng thời khẳng định sẽ giữ một lập trường tích cực khi tham gia vào các đợt phát hành sau này của Athens", Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố trong chuyến công du lần đầu tiên trong 24 năm của một Thủ tướng Trung Quốc tới Hy Lạp.

Thủ tướng Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Hy Lạp cuối tuần qua. Ảnh: Firstspot

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, Trung Quốc chủ trương mở rộng hợp tác với Hy Lạp trong mọi lĩnh vực, kể cả việc thành lập một quỹ phát triển ngành đóng tàu. Trong đó, Trung Quốc dự kiến đầu tư 5 tỷ đôla trong giai đoạn đầu nhằm giúp Hy Lạp hiện đại hóa ngành đóng tàu nước này.

Hy Lạp cần các khoản đầu tư nước ngoài hơn bao giờ hết nhằm sớm hoàn trả lại khoản vay từ gói giải cứu 110 tỷ euro (150 tỷ đôla) hồi tháng 5 của IMF và Liên minh châu Âu (EU). Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, cũng như áp lực gia tăng từ các nguồn lao động giá rẻ tại các nước Balkan, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào Hy Lạp đã giảm mạnh từ mức đỉnh cao 6,9 tỷ euro trong năm 2006, xuống 4,5 tỷ euro trong năm 2009.

Tuần này, báo cáo thị trường việc làm tháng 9 sẽ thu hút sự quan tâm của Phố Wall và sẽ có ảnh hưởng lâu dài tới xu hướng trong những tháng cuối năm. Đồng thời, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 cũng chính thức khởi động với việc tập đoàn khai mỏ Alcoa và hãng đồ uống Pepsi sẽ công bố số liệu lợi nhuận vào 7/10.

Biến động gần đây trên thị trường tiền tệ thế giới khiến thị trường quan tâm nhiều hơn đến cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) tại Washington được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần. Nhà đầu tư chờ đợi những bình luận về vấn đề tiền tệ từ các quan chức đến tham dự. Bộ trưởng Tài chính Brasil trong tuần qua đã cảnh báo về khả năng chiến tranh tiền tệ.

Tuần trước, chuỗi tăng điểm trong 4 tuần liên tiếp của chứng khoán Mỹ bị chặn. Chỉ số S&P hạ 0,2%, Dow mất 0,3% và sẽ khởi đầu tuần mới tại 10.829,68 điểm, Nasdaq giảm 0,4%.

Nhiều dự báo "sóng vàng" sẽ tiếp tục dâng cao. Giá vàng leo thang do tâm lý thị trường chờ đợi quyết định thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ từ Cục dự trữ Liên bang (FED).

Nhiều dự báo trái chiều về kênh xu hướng của giá dầu trong tuần này. Nguồn cung trên thị trường nhiều khả năng sẽ giảm mạnh do chính phủ Mỹ giảm tỷ lệ dự trự dầu thô, góp phần thúc đẩy đà leo thang của giá vàng đen. Tuy nhiên, áp lực chốt lời khi giá đã chạm những ngưỡng kháng cự mạnh trên vùng 80 đôla cũng sẽ là tác nhân kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Trong tuần trước, làn sóng tranh mua mặt hàng dầu thô ào ạt dâng cao giúp giá dầu bùng nổ tới 6,7% - mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 2. Trong tháng 9, giá dầu đã hồi phục được 11% và trong quý 3 tăng được 5,7%.

Trên thị trường ngoại hối châu Á, đồng yen Nhật đang được giao dịch quanh mức thấp nhất trong 4 tháng so với euro. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và yen ở quanh ngưỡng 114,72 yen, thay đổi không đáng kể so với mức 114,78 yen hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, đồng đôla cũng được hoán đổi ở mức thấp 8 tháng so với euro giữa những phỏng đoán FED đang tiến gần tới các quyết định nới lỏng định lượng tiền tệ. Mỗi euro đang đổi được 1,3761 đôla trên sàn Tokyo.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)