Trung Quốc tăng thuế với phụ gia Indonesia, Thái Lan

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá trước đó, được áp dụng từ tháng 9/2010, thời hạn năm năm dành cho một số nucleotide được sử dụng như chất phụ gia thực phẩm ở mức 6,3% với CJI và 6,9% với KMF sẽ được Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) nâng lên tương ứng là 9,3 và 9,6% kể từ ngày 7/8/2018.



MOC đã đưa ra quyết định trên sau khi tiến hành điều tra trên cơ sở đề nghị của của công ty trong nước Star Lake Bioscience Co. Inc. Zhaoquing Guangdong, cho rằng mức thuế chống bán phá giá đối với một số chất phụ gia thực phẩm nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan là quá thấp.



Ngoài CJI và KMF của Indonesia, còn có công ty Ajinomoto Co. Ltd của Thái Lan cũng nằm trong diện phải chịu mức thuế chống bán phá giá mới cao hơn, khi được nâng từ mức 4,8% trước đó lên 9,9%.



Các chất phụ gia nói trên chủ yếu được sử dụng trong sản xuất mì chính, nước chấm và các loại gia vị để nâng cao hương vị.





Theo Việt Tú /Jakarta (Vietnam+)