Trung Quốc tăng tiêu thụ vàng, giá tăng vọt

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm của nước này tăng 54% so với cùng kỳ, đạt hơn 706 tấn. Ngay sau thông tin này, giá vàng theoes giới tăng vọt.



Michael Smith, Chủ tịch hãng T&K Futures&Option tại Florida, Mỹ nhấn mạnh: "Nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt từ Trung Quốc đang hỗ trợ cho giá".



Niềm tin của nhà đầu tư càng được củng cố khi các quỹ ETF đang có nhu cầu gom vàng trở lại. Chốt phiên Mỹ 12/8, mỗi ounce tăng gần 22 USD, lên sát 1.337 USD. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa ngày quanh 1.335,30 USD, tăng khoảng 23,10 USD so với phiên liền trước.



Giá tạm thời quay đầu đi xuống trong giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 7h45, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.333 USD, giảm hơn 4 USD so với mở cửa.



Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương 34 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá đóng cửa 12/8 của vàng miếng trong nước xoay quanh 37,67-37,97 triệu đồng.



Ông Adrian Day, Chủ tịch của quỹ Adrian Day Asset Management nhận định, có thể giá vàng đã chạm đáy vào đầu mùa hè khi nó giảm xuống 1.200 USD. Kể từ đó, giá kim loại quý di chuyển theo hướng tăng mạnh hơn và luôn vượt mốc 1.300 USD.



Tuy nhiên, một số quan chức của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, cơ quan này có thể dừng mua trái phiếu vào đầu tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện sẽ là yếu tố gây áp lực lên giá vàng.





Theo Lệ Chi (VNE)