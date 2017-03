Trung Quốc: Trốn nợ nghìn tỷ, “đại gia” bất động sản tự vẫn

Lo ngại nguy cơ “hạ cánh cứng” của nền kinh tế, Bắc Kinh bắt đầu chuyển sang hỗ trợ thị trường bất động sản.

Phương Anh (Dân trí)

Theo WantChina Times, Wall Street Journal

Báo WantChina Times dẫn nguồn tin báo National Business Daily của Trung Quốc cho biết, vụ tự tử của “đại gia” địa ốc nói trên diễn ra hôm 6/6 vừa rồi. Người này là ông Wei Gang, Chủ tịch công ty bất động sản Shengda Real Estate Development, doanh nghiệp nhà đất lớn nhất ở Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc. Ông Wei để lại khoản nợ 700 triệu Nhân dân tệ, tương đương 111 triệu USD, tương đương 2.231 tỷ đồng.Ông Wei là vị doanh nhân bất động sản lớn thứ hai tự vẫn vì nợ nần ở Trung Quốc trong mấy năm trở lại đây. Tháng 4 năm ngoái, một cựu tỷ phú địa ốc có tên Jin Libin đã tự thiêu mình, để lại số nợ 1,46 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 230,5 triệu USD.Hai ngày sau cái chết của ông Wei, khoảng 300 người trước đó đã mua căn hộ trả góp của công ty Shengda nộp đơn đòi quyền sở hữu những căn nhà còn chưa được hoàn thiện mà họ đã trả một phần tiền.Số 300 người này chỉ là một nửa số khách hàng đã trả một phần hoặc toàn bộ số tiền để mua nhà tại các dự án của Shengda. Họ lo ngại căn hộ mình đã bỏ tiền mua sẽ không được hoàn thiện sau cái chết của ông Wei, vì trước đó, việc xây dựng các dự án nhà ở của công ty Shengda gần như bị đình trệ. Một quản đốc của Shengda cho biết, 191 nhân viên trong công ty này chưa hề được trả lương suốt từ tháng 10 năm ngoái đến nay.Shengda bắt đầu rơi vào cảnh kẹt tiền từ năm ngoái sau khi doanh số bán căn hộ suy giảm. Kể từ đó, công ty này không thể trả nổi tiền lãi vay.Để giải quyết khủng hoảng, ông Wei giảm giá bán nhà, thậm chí giảm giá thêm cho những người mua nhà thanh toán một lần. Tuy nhiên, những nỗ lực này không đủ để cứu vãn tình thế. Ông We chuyển sang vay tiền từ thị trường tín dụng “đen”, nơi lãi suất cho vay cao gấp 5 lần so với ở các ngân hàng.Các báo Inner Mongolia Morning Post và National Business Daily cho biết, ông Wei nợ 700 triệu Nhân dân tệ, nhưng có một số nguồn tin cho rằng, số nợ của doanh nhân này lên tới 1 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 158 triệu USD.Tình trạng thiếu vốn đã khiến nhiều trong số khoảng 100 công ty bất động sản ở Bao Đầu khốn đốn. Hoạt động xây dựng tại hầu hết các dự án của địa phương này hiện gần như tê liệt.Mấy năm gần đây, giá nhà liên tục leo thang và lạm phát tăng chóng mặt đã buộc Chính phủ Trung Quốc phải áp dụng các biện pháp kiểm soát như thắt chặt cho vay bất động sản, tăng tiền đặt cọc và đánh thuế người ngôi nhà thứ hai trở lên… Gần đây, những biện pháp này đã phát huy tác dụng. Cùng với đó, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc cũng khiến thị trường địa ốc nước này suy giảm.Báo Wall Street Journal cho biết, giá trị giao dịch nhà ở tại Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 13% trong tháng 4.Lo ngại nguy cơ “hạ cánh cứng” của nền kinh tế, Bắc Kinh bắt đầu chuyển sang hỗ trợ thị trường bất động sản. Ngoài động thái hạ lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm mới đây, Chính phủ Trung Quốc chú ý hỗ trợ những người mua nhà lần đầu. Cụ thể, Bắc Kinh đã khuyến khích các ngân hàng cho vay lãi suất ưu đãi đối với đối tượng này, đồng thời cho phép các địa phương nới lỏng một số hạn chế đối với thị trường bất động sản.