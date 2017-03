Tuần khởi sắc của giá dầu trước dịp lễ Giáng Sinh

Ngay trong ba phiên giao dịch đầu tiên của tuần (17, 18 và 19/12), giá dầu liên tiếp đi lên khi cuộc đàm phán để đi đến một thỏa thuận về ngân sách giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner đang có những bước tiến tích cực nhằm ngăn chặn “vách đá tài chính”, nguy cơ đe dọa đẩy nước Mỹ rơi trở lại suy thoái. Mặc dù lập trường của hai bên vẫn còn nhiều khoảng cách, song ông Boehner cũng đã đồng tình với một vài đề xuất của Tổng thống Obama.



Thêm vào đó, báo cáo mới nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy chỉ số niềm tin của các hãng xây dựng nhà ở trong tháng 12/2012 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2006, và thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm qua, đã góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường năng lượng Mỹ.



Vẫn có những lúc cuộc đàm phán giữa người đứng đầu hai chính đảng của Mỹ về vấn đề ngân sách được ví như một “cuộc khẩu chiến” khi cả hai đều không nhượng bộ lẫn nhau và có những chỉ trích gay gắt đối với kế hoạch mà phía kia đưa ra, song giá dầu vẫn không chùn bước mà tiếp tục xu hướng tăng, thậm chí còn phá mốc 90 USD/thùng, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho thấy trong tuần kết thúc ngày 14/12, nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm 1 triệu thùng, thấp hơn mức dự báo của giới phân tích là giảm 2,3 triệu thùng.



Nguồn cung các chế phẩm khác từ dầu cũng giảm 1,1 triệu thùng, ngược với dự báo tăng 1,5 triệu thùng. Riêng chỉ có lượng dự trữ xăng tăng 2,2 triệu thùng, gần bằng với mức dự báo. Các số liệu này cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu đang bắt đầu tăng lên, nhất là khi mùa nghỉ lễ cuối năm và năm mới đang đến rất gần.



Tuy nhiên, tới phiên giao dịch ngày 20/12, thị trường dầu mỏ đã có sự phân hóa, do niềm tin của giới đầu tư vào khả năng Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận ngân sách trước năm 2013 nhằm ngăn chặn “vách đá tài chính” đang dần bị lung lay.



Giá dầu ngọt nhẹ vẫn tiếp tục tăng nhẹ 15 xu, lên 90,13 USD/thùng, nhờ báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết sau khi điều chỉnh, GDP quý 3/2012 của nước này tăng trưởng 3,1%, cao hơn ước tính trước đó, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 16 xu xuống 110,20 USD/thùng.



Kết thúc tuần này (ngày 21/12), giá dầu đồng loạt “tụt dốc”, giữa bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa là kế hoạch tăng thu giảm chi sẽ tự động có hiệu lực mà thỏa thuận về ngân sách của Chính phủ Mỹ thì vẫn vắng bóng. Ngoài ra, sự đi xuống của thị trường chứng khoán và đà tăng của chỉ số đồng USD - thước đo giá trị của “đồng bạc xanh” so với rổ 6 loại tiền tệ khác, cũng là những nhân tố gây sức ép cho giá dầu trong phiên cuối tuần và khiến giá dầu ngọt nhẹ tuột khỏi mốc 90 USD/thùng.



Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 1/2013 giảm 1,47 USD (1,6%), xuống 88,66 USD/thùng. Trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2013 cũng hạ 1,23 USD xu (1,1%), xuống 108,97 USD/thùng. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá xăng và giá dầu thô vẫn tăng lần lượt 2,6% và 1,3%. Giá khí tự nhiên cũng tăng 4,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên của mặt hàng này trong 4 tuần qua.





Theo Minh Trang (TTXVN)