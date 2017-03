Tỷ giá nhân dân tệ sát ngưỡng 3.000 đồng

Cụ thể giá nhân dân tệ đang tiến đến sát ngưỡng 3.000 đồng/CNY, giá thu đổi trên thị trường tự do vào ngày 3.10.2010 đang ở mức 2.995 đồng/CNY. Cộng thêm chi phí vận chuyển tăng khoảng 5%, chi phí cho các chuyến mua hàng, chi phí thuê kho… tính ra giá bán lẻ một chiếc áo thun hoặc áo kiểu tăng 30.000 – 80.000 đồng. Với mức tăng giá này, buôn hàng giá rẻ không còn lợi nhuận, nên nhiều người chọn cách chuyển sang buôn hàng cao cấp.



Tại trung tâm thương mại An Đông Plaza và chợ An Đông hiện nay, hàng Trung Quốc nhập về hầu hết đều được gọi là hàng Đài Loan hay Hong Kong, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng khoảng 250.000 đồng/chiếc áo, 300.000 đồng/quần jeans, 200.000 đồng/đôi dép nữ… Còn các mặt hàng giá rẻ hơn gắn nhãn tiếng Hoa được gọi là Hong Kong T hay Đài Loan T, do các cơ sở tư nhân sản xuất và chủ yếu phân phối qua chợ sỉ Tân Bình.





Theo B.T ( SGTT)