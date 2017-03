Tỷ lệ đói nghèo gia tăng lên mức kỷ lục tại Mỹ

(Vietnam+)



Báo cáo cho biết thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ trong năm 2010 đã giảm 2,3% xuống mức 49.445 USD, đã được điều chỉnh theo lạm phát và năm 2010 trở thành năm đầu tiên kể từ năm 1997, thu nhập của một hộ gia đình Mỹ thấp hơn mức trung bình là 50.000 USD.Tỷ lệ đói nghèo chính thức, theo tiêu chuẩn là các hộ gia đình có mức thu nhập dưới 22.314 USD, trong năm 2010 cũng tăng lên mức 15,1% so với mức 14,3% của năm 2009 và 12,5% của năm 2007.Tính theo số người, hiện có khoảng 46 triệu người Mỹ sống trong đói nghèo. Đây là mức cao nhất kể từ khi Cục điều tra dân số bắt đầu theo dõi chỉ số đói nghèo vào năm 1959.Số người không có bảo hiểm y tế tại Mỹ trong năm qua đã tăng lên 49,9 triệu người so với mức 49 triệu của năm 2009. Tính theo sắc tộc, tỷ lệ người nghèo trong cộng đồng người da màu và người gốc Tây Ban Nha là cao nhất, lần lượt ở mức 27,4% và 26,6%, trong khi cộng đồng người gốc Á lại ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 12,1% so với mức 12,5% của năm 2009.Miền Nam nước Mỹ là khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao nhất (16,9%) và số người không có bảo hiểm y tế nhiều nhất (19,1%). Tính theo các bang, Mississippi là bang có nhiều người nghèo nhất (22,7%), tiếp theo là các bang Louisiana, Georgia, New Mexico và Arizona.Một điều đáng chú ý là tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em dưới 18 tuổi trong năm qua tại Mỹ đã tăng mạnh, lên 22% so với mức 20,7% của năm 2009. Các tổ chức hoạt động vì trẻ em cho rằng đây là điều "không thể chấp nhận" tại cường quốc số một thế giới.