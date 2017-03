Tỷ lệ thất nghiệp Nhật tăng lần đầu trong 6 tháng qua

Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tăng trong vòng 6 tháng qua.



Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người thất nghiệp trong tháng Tám tăng 8,4% so với tháng trước lên 2,72 triệu người, trong khi số người thôi việc tăng 8,8% lên 990.000 người.



Trong một báo cáo do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố, thị trường việc làm của nước này trong sáu tháng vừa qua liên tục được cải thiện với tỷ lệ người tìm được việc làm liên tục tăng.



Trong tháng Tám, tỷ lệ người lao động tìm được việc làm tăng từ mức 0,94 của tháng Bảy lên 0,95. Điều đó có nghĩa, cứ 100 người lao động thì 95 người tìm được việc làm. Báo cáo của bộ trên cũng cho biết trong tháng Tám, tỷ lệ thất nghiệp đối với nam giới tăng 0,3 điểm phần trăm lên 4,5% trong khi đối với nữ giới là 3,7%.



Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng trong tháng Tám vừa qua, song môi trường việc làm của Nhật Bản đã hồi phục tích cực cùng với những dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế.



Cùng ngày, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cũng cho biết mức chi trung bình hộ gia đình nước này trong tháng 8 đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 284.646 yen/tháng. Nguyên nhân là do các hộ gia đình giảm mua các mặt hàng xa xỉ và chủ yếu chi cho các mặt hàng gia dụng. Thu nhập bình quân mỗi hộ gia đình Nhật Bản cũng giảm 0,9% xuống 471.411 yen.



Ngày 1/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết lòng tin của các doanh nghiệp trong tháng Chín đã tăng lên mức +12, mức cao nhất kể từ tháng 12/2007, trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thúc đẩy kế hoạch tăng thuế đối với ngành bán lẻ.



Theo kết quả khảo sát được hãng Tankan thực hiện, lòng tin của các nhà sản xuất lớn như chế tạo ôtô và sản phẩm công nghệ cao đã tăng quý thứ ba liên tiếp, khi việc đồng yên suy yếu đã mang thêm lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu. Đối với các doanh nghiệp phisản xuất như xây dựng và dịch vụ, chỉ số lòng tin tăng lên +14, từ mức +12 của quý trước.



Chỉ số lòng tin đại diện cho tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với các điều kiện kinh doanh trừ đi những doanh nghiệp cảm thấy điều ngược lại.





