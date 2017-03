Tỷ lệ thất nghiệp ở Vương quốc Anh giảm xuống 7,7%

Số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 11/9 cho thấy số người thất nghiệp trong các tháng trên đã giảm 24.000 người, xuống 2,48 triệu người, tương đương với 7,7% tổng số người trong độ tuổi lao động ở nước này. Đây cũng là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Đảo quốc Sương mù kể từ tháng 11/2012.



Trong khi đó, số người trong độ tuổi từ 16-64 có việc làm ổn định tăng thêm 80.000 người so với ba tháng trước đó lên 29,84 triệu người, tương đương 71,6% số người trong độ tuổi lao động ở nước này.



Tuy nhiên, số người làm việc bán thời gian trong giai đoạn này lại tăng lên 1,45 triệu người, mức cao nhất kể từ khi có số liệu thống kê năm 1992 và cao gấp đôi so với cách đây 5 năm.



Theo ONS, một dấu hiệu khác cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động là số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng Tám vừa qua đã giảm tới 32.600 người, xuống 1,4 triệu người, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009.



Quốc vụ khanh phụ trách việc làm Mark Hoban cho rằng các số liệu thống kê mới là rất đáng khích lệ khi số người có việc làm đã tăng tới 80.000 người chỉ trong vòng ba tháng.



Theo ông Hoban, khu vực kinh tế tư nhân ở Xứ sở Sương mù đã tạo ra được 1,4 triệu việc làm kể từ khi chính phủ liên minh lên nắm quyền năm 2010 và khu vực này hiện đang có số lao động nhiều nhất từ trước đến nay. Đây đều là những dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Vương quốc Anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.



Ông David Kern, chuyên gia kinh tế trưởng của Liên đoàn các Phòng Thương mại Vương quốc Anh (BCC), cũng cho rằng các số liệu tích cực vừa được công bố là thước đo sự phục hồi của thị trường lao động nước này.



Ông Kern nhấn mạnh rằng số người có việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân ngày càng tăng trong khi lĩnh vực công vẫn đang phải cắt giảm việc làm là dấu hiệu cho thấy các công ty tư nhân có khả năng dẫn dắt sự phục hồi kinh tế của Đảo quốc Sương mù trong thời gian tới.



Cũng theo số liệu của ONS, thu nhập thực tế của các hộ gia đình ở nước này vẫn bị "đóng băng," với tiền công trung bình, bao gồm cả tiền thưởng, của người lao động trong các tháng 5-7/2013 chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng tiền công trung bình thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát, hiện đang là 2,8%.





Theo Huy Hiệp (TTXVN)