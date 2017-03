"Ukraine để mất cơ hội gia nhập Liên minh Hải quan"

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Kinh tế Tối cao Âu-Á, đang diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus, ông Putin cho biết nếu Ukraine liên kết với EU, dẫn đến thành lập khu vực thương mại tự do giữa hai bên, thì kế hoạch Ukraine gia nhập Liên minh Hải quan là điều không thể xảy ra.



Bất chấp những cảnh báo dồn dập từ phía Nga, Kiev vẫn khẳng định khao khát gia nhập EU và hy vọng sẽ ký các thỏa thuận quan trọng với liên minh này, trong đó có thỏa thuận về thương mại tự do, tại Hội nghị thượng đỉnh các nước tham gia chương trình “Đối tác phương Đông,” dự kiến diễn ra ở thủ đô Vilnius, Litva vào tháng 11 tới.



Trước những áp lực gia tăng từ Moskva về việc tham gia Liên minh Hải quan với Belarus và Kazakhstan, Kiev cho biết Ukraine hiện không có kế hoạch hướng tới trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này.



Quyết định xích lại gần EU của Ukraine đã khiến Moskva lo lắng khi Điện Kremlin bày tỏ quan ngại rằng các hàng hóa sản xuất ở châu Âu sẽ tràn vào thị trường của Liên minh Hải quan thông qua Ukraine, do Kiev xóa bỏ thuế nhập khẩu và kiểm soát hải quan.



Tổng thống Putin từng nhấn mạnh rằng kế hoạch hợp tác với EU của Ukraine sẽ gây tổn hại tới quan hệ kinh tế với Nga, song giữa hai nước sẽ không có bất kỳ vấn đề nào trong lĩnh vực chính trị.



Ông Putin cho biết Nga sẽ không ngăn cản mục tiêu gia nhập thị trường EU của Ukraine và nói rằng đây không phải là công việc của Moskva, mà là quyền tự chủ của người dân và chính quyền Ukraine.



Ngày 18/9 vừa qua, Chính phủ Ukraine đã thông qua dự thảo Hiệp định liên kết với EU. Đây được xem là bước đi đầu tiên tiến tới việc trở thành thành viên đầy đủ của EU.





Theo TTXVN