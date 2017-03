UniCredit thừa nhận thua lỗ lớn trong quý 3/2011

UniCredit cho biết, trong tổng số tiền bị thua lỗ này có 10,17 tỷ euro bị mất do các hoạt động xóa nợ, tác động tiêu cực bởi các chính sách chuyển đổi kinh tế của Chính phủ Italy.



Ngoài ra, hoạt động kinh doanh thua lỗ trong quý 3/2011 cũng khiến ngân hàng này mất 474 triệu euro, sau khi ghi nhận mức lợi nhuận ròng lên tới 334 triệu euro trong cùng kỳ năm 2010.



Mới đây, UniCredit đã thông qua một kế hoạch cấp vốn mới trị giá 7,5 tỷ euro, đồng thời tuyên bố rằng ngân hàng này sẽ cắt giảm 5.200 việc làm tại Italy, chiếm khoảng 12% tổng số lao động của UniCredit trên toàn cầu, vào năm 2015.



Theo dự kiến, đây sẽ lần thứ ba UniCredit thực hiện việc tái cấp vốn kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008. Động thái này đã gây bất ngờ lớn cho giới quan sát, bởi UniCredit là ngân hàng lớn cuối cùng của Italy tuyên bố sẽ không thực hiện tái cấp vốn trong năm nay.



UniCredit cho rằng kết quả hoạt động đáng thất vọng của ngân hàng này trong quý 3 vừa qua là do những nguyên nhân như sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu, cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu và những biến động bất thường của các thị trường trên toàn thế giới.



Thông tin trên đã khiến giá cổ phiếu của UniCredit giảm tới 8% sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm qua tại sàn chứng khoán Milan.



UniCredit cho biết họ sẽ không trả bất kỳ khoản cổ tức nào cho các cổ đông trong năm nay , đồng thời hy vọng tới năm 2012, lợi nhuận ròng của ngân hàng này sẽ đạt 6,5 tỷ euro, so với mức tương ứng 1,32 tỷ euro của năm 2010.



Giám đốc điều hành của UniCredit, Federico, tin tưởng rằng với sự dẫn dắt của Chính phủ mới, kinh tế Italy sẽ sớm phục hồi, trong khi đó, thị trường toàn cầu lại đang “chao đảo” trước những lo ngại rằng tình trạng nợ nần của nước này sẽ ảnh hưởng xấu tới nhiều nền kinh tế khác trong khu vực.





Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)