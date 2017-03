USD giảm giá mạnh

Đầu tuần, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá bán vàng miếng SJC không thay đổi so với hôm cuối tuần, tại 28,15 triệu đồng. Nhưng giá thu mua được doanh nghiệp này tăng thêm 40.000 đồng mỗi lượng lên 28,09 triệu đồng.

Cùng thời điểm, một số cửa hiệu mua bán vàng SJC ở TP HCM niêm yết quanh mức 28,05 - 28,15 triệu đồng. Khoảng cách mua bán vẫn được duy trì ở mức khá cao 100.000 đồng.

Sáng nay, doanh nghiệp Sacombank - SBJ niêm yết giá vàng SBJ ở 28,05 - 28,10 triệu đồng một lượng, giảm nhẹ 20.000 đồng cả bán và mua so với sáng 15/5.

Trong tuần vừa qua, giá trong nước chạm đỉnh trên 28,20 triệu đồng khiến người dân đẩy mạnh hoạt động bán vàng. Tuy lượng vàng thu mua của các doanh nghiệp không tăng đột biến, nhưng đây là diễn biến nóng nhất sau nhiều tháng liền ảm đạm.

Giá USD tự do sau khi liên tục tăng cao do tin đồn, sáng nay tiếp tục hạ nhiệt và dao dịch quanh mức ổn định của hai tháng qua. Tại Hà Nội, các điểm thu đổi ngoại tệ công bố giá bán USD đầu ngày chỉ còn 19.040 đồng. Giá thu gom hiện xuống quanh 19.000 đồng. Tại TP HCM, giá mua bán USD phổ biến ở 19.000 - 19.060 đồng, rẻ hơn thời điểm giá cao hôm 13/5 đến 80 đồng chiều mua vào và 120 đồng bán đi.

Niêm yết tại các ngân hàng thương mại hiện cũng giảm nhẹ 10 đồng cả mua lẫn bán so với phiên liền trước. Hôm nay, Vietcombank công bố giá mua bán USD ở mức 18.980 - 19.040 đồng. Eximbank có giá mua vào bằng Vietcombank nhưng bán ra thấp hơn 5 đồng còn 19.035 đồng một USD.

Thị trường vàng quốc tế vừa trải qua một phiên đầy sóng gió, leo thang lên mức cao nhất trong lịch sử rồi lao dốc ồ ạt do áp lực bán chốt lời và đồng USD tăng giá so với Euro. Trong phiên giao dịch cuối tuần 14/5, có lúc giá vàng giao ngay lên mức cao nhất trong lịch sử 1.249,40 USD, nhưng đến nữa phiên New York, giá vụt rớt mạnh xuống theo chiều thẳng đứng còn 1.217 USD và đóng cửa tuần tại 1.231,40 USD một ouce.

Đến sáng nay, giá kim loại quý tại thị trường châu Á quay đầu tăng trở lại. Tính đến 9h20 (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng tương đương 1.235,70 USD, tăng 4,3 USD so với mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.040 đồng một USD, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 28,64 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu). Như vậy, so với giá "nội, mỗi lượng vàng quốc tế đắt hơn khoảng 600.000 đồng.

Các chuyên gia cho rằng những nhà đầu tư mua vàng nhằm tránh cơn bão khủng hoảng tài chính đang có nguy cơ lan rộng tại châu Âu. Quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust cũng liên tục phá kỷ lục nắm giữ lượng vàng trong những ngày qua. Hiện họ có trong tay tới 1.209,499 tấn vàng. Theo ông George Gero, Phó chủ tịch Công ty RBC Capital Markets Global Futures: “Hầu hết nhà đầu tư lớn đang dồn vốn vào vàng như một kênh đầu tư an toàn nhất trong khủng hoảng, nhưng trong đợt chốt lời vừa qua, kim loại quý đã được bán ra khá nhiều để tăng lượng tiền mặt”.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng, một mặt mối lo về Hy Lạp đã dịu xuống, đồng USD được dự báo sẽ tăng giá so với nhiều đồng tiền khác. Mặt khác, giá vàng lên quá nhanh và quá cao khiến nhiều người tranh thủ chốt lời. Do đó, giá vàng có thể điều chỉnh giảm trở lại trong thời gian tới.

Theo Lệ Chi ( VNE)