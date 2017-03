USD hồi phục so với đồng euro ở thị trường châu Á

Tại Tokyo vào chiều cùng ngày, 1 euro đổi được 1,3130 USD, giảm so với 1,3142 USD vào cuối chiều 2/2 tại New York. Đồng tiền chung châu Âu cũng giảm từ 110,18 yen xuống 100,02 yen trong khi đồng USD chỉ giảm nhẹ từ 76,23 yen xuống 76,18 yen.



Đồng bạc xanh vẫn yếu đi so với đồng yên ngay cả sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi một lần nữa lại nhắc tới khả năng can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm kéo đồng yen xuống. Thậm chí trong phiên sáng, đồng bạc xanh có lúc giảm xuống còn 76,10 yen, gần chạm mức 76 yen.



Lần gần đây nhất, đồng USD bị tụt xuống dưới mức 76 yen là vào hồi cuối tháng 10/2011, khi Chính phủ Nhật Bản buộc phải can thiệp vào thị trường tiền tệ nước này để kiềm chế mức tăng giá cao lịch sử của đồng yen và bảo vệ ngành xuất khẩu.



Chiến lược gia về tiền tệ Kengo Suzuki tại Công ty chứng khoán Mizuho Securities ở Tokyo nhận định đồng bạc xanh có thể sẽ bị bán tháo bất kể số liệu về việc làm tháng 1/2012 của Mỹ tốt hơn hay xấu hơn kỳ vọng của giới phân tích.



Nếu số liệu này thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể nghĩ tới khả năng kéo dài chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Còn nếu tốt hơn kỳ vọng thì tâm lý đầu tư rủi ro sẽ trỗi dậy. Cả hai đều dẫn tới khả năng yếu đi của đồng bạc xanh.



Tuy nhiên, đồng euro cũng vẫn đang phải chịu những sức ép trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Hy Lạp với các chủ nợ vẫn chưa có hồi kết, và như vậy khả năng Hy Lạp có thể không được trì hoãn trả nợ cũng rất hiện hữu.



Trong phiên này, đồng USD tăng giảm trái chiều so với các đồng tiền châu Á khác. Đồng bạc xanh tăng so với các đồng tiền của Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines; song giảm so với đồng won của Hàn Quốc và giữ giá so với đồng đôla của Đài Loan.





