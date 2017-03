USD lên xuống, đồng euro không được ưa chuộng

Nhà đầu tư lo ngại về "sức khỏe" khu vực tài chính của châu Âu, nhất là sau khi người đứng đầu nước Đức Angela Merkel tỏ ý nghi ngờ về sức bền của dự án châu Âu (với mục tiêu tăng cường sự thống nhất của châu lục này) trong tương lai.



Trong khi đó, đồng USD đã giảm từ 78,78 yen/USD xuống 78,61 yen/USD.



Đây là lần đầu tiên trong gần một tháng qua, đồng tiền xanh để tuột mốc 78,7 yen/USD, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư bán USD để cắt lỗ.



Đồng USD cũng rơi vào thế yếu so với đồng AUD của Australia - hiện đang được mua với giá 1,0392 USD/AUD.



Trả lời phỏng vấn Dow Jones Newswires, Osao Iizuka, phụ trách mảng giao dịch ngoại hối tại Sumitomo Mitsui Trust Bank, cho biết không phải đồng USD suy yếu so với tất cả các đồng tiền chủ chốt. Đồng euro đang có các vấn đề của mình và không được giới đầu tư chuộng.



Theo các chuyên gia phân tích, thị trường cũng đang đưa lên bàn cân khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tung ra gói nới lỏng định lượng lần ba (QE3).



Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang trong giai đoạn "nguy kịch" và cần phải nhanh chóng hành động nhằm tiến tới một liên minh ngân hàng và một hình thức "chia" nợ.



Cũng trong phiên giao dịch ngày 19/7 tại Tokyo, đồng USD lên xuống trái chiều so với các đồng tiền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.



Đồng USD giảm giá so với đồng nội tệ của Singapore và Hàn Quốc, nhưng lại mạnh lên nếu so với peso (Philippines), rupee (Ấn Độ), rupiah (Indonesia) và gần như "án binh bất động" so với baht (Thái Lan) và TWD (Đài Loan).





