USD rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng so với yen

Đồng bạc xanh giảm xuống 97,9 yen trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, so với 98,2 yen tại New York cuối tuần trước. Trong khi đó, đồng euro giao dịch ở mức 1,3269 USD và 130 yen, so với 1,3278 USD và 130,48 yen.



Thị trường đang chú ý tới cuộc họp hai ngày của Fed, với dự đoán ngân hàng này sẽ hoãn việc giảm quy mô chương trình mua trái phiếu khi các số liệu kinh tế còn chưa nhất quán.



Những nhận định như vậy về kết quả cuộc họp đang tác động bất lợi lên đồng USD, khi là lý do khiến nhà đầu tư bán ra đồng tiền này.



Trong khi đó, việc Fed giảm lượng tiền đổ vào trái phiếu sẽ làm lượng USD trong hệ thống tài chính giảm đi, làm tăng nhu cầu và sẽ đẩy giá trị đồng tiền này lên.



Trước đó, các quan chức Fed tuyên bố sẽ bắt đầu việc rút bớt chương trình kích thích khi nền kinh tế có thể tự đứng vững.



Các phát biểu các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Ben Bernanke, khiến nhà đầu tư lại tiếp tục phán đoán về thời điểm Fed sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này. Triển vọng đối với đồng USD sẽ vẫn phụ thuộc vào mối quan hệ qua lại giữa số liệu kinh tế Mỹ và những phát biểu về chính sách của Fed.



Các nhà đầu tư cũng đang chờ số liệu về việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng Bảy và số liệu GDP quý 2 của Mỹ. Việc các số liệu này được cho là sẽ cho thấy phục hồi yếu của kinh tế nước này đã cho nhà đầu tư thêm lý do để không nắm giữ đồng USD.



Tuy nhiên, những điều chỉnh như vậy được cho là sẽ không kéo dài và đồng USD sẽ không giảm xuống dưới ngưỡng 94 yên như đã được thấy vào giữa tháng Sáu vừa qua.



Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng có cuộc họp vào ngày 1/8, song giới phân tích nhận định các chỉ số kinh tế cải thiện có nghĩa ngân hàng này có thể sẽ chưa hạ lãi suất./.





Theo Lê Minh (TTXVN)