"Vàng đen" tăng giảm trái chiều tại thị trường châu Á

Vào sáng 8/12 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ, hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 1/2012 giảm 16 xu so với lúc đóng cửa phiên hôm trước trên thị trường New York, xuống 100,46 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại tăng 16 xu lên 109,69 USD/thùng.



Theo các nhà phân tích, giá dầu bị "cắt gọt" trong phiên này do giới đầu tư không hy vọng nhiều vào cuộc họp thượng đỉnh EU tới đây.



Các lãnh đạo EU sẽ tụ họp tại Brussels (Bỉ) vào hai ngày cuối tuần 8 và 9/12 này, nhằm bàn về các giải pháp căn cơ hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực, vốn đã nhấn chìm các thị trường trên toàn cầu trong nhiều tháng qua.



Mặc dù vậy, trong những phiên gần đây, bất chấp những lo ngại dai dẳng về số phận của khu vực Eurozone, giá dầu vẫn được hậu thuẫn nhờ những lời kêu gọi châu Âu cần áp đặt trở lại lệnh cấm vận đối với Iran, một trong những thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), với 865.000 thùng dầu thô xuất khẩu hàng ngày sang toàn bộ châu Âu.



Trước đó, trong phiên ngày 7/12, những lo ngại tương tự như trên cũng đã khiến các thị trường dầu mỏ Âu, Mỹ đi xuống. Ngoài ra, thúc đẩy việc "vàng đen" bị bán ra, qua đó đẩy giá dầu đi xuống, còn là những phát biểu của các quan chức OPEC cho rằng giá dầu hiện tại là hoàn toàn "thỏa đáng," cùng số liệu về lượng dầu dự trữ tại Mỹ trong tuần trước tăng thêm 1,3 triệu thùng - cho thấy nhu cầu về dầu tại quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới này yếu hơn dự kiến.



Đóng cửa phiên 7/12 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2012 để mất 79 xu xuống 100,49 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 36 xu xuống 109,53 USD/thùng.





Theo Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)