Vàng quốc tế tăng 3,7% trong tuần

Chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu lên cao nhất 5 năm sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng GDP quý III phục hồi, khiến một lượng tiền từ vàng đổ sang chứng khoán, làm giảm sút vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý, đẩy giá đi xuống.



Tuy nhiên, giá vàng không bị rớt sâu do được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng bạc xanh. Hôm qua, chỉ số Dollar Index xuống thấp nhất 9 tháng do thị trường tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa thể giảm gói kích thích trong năm nay vì cuộc tranh luận ngân sách và trần nợ công.









Giá vàng thế giới tăng 3,7% giá trị trong tuần. Ảnh: Kitco



Theo Lệ Chi (VNE)



Theo đó, giá giao ngay chốt tuần giảm gần 3 USD, xuống quanh mức 1.317,40 USD. Cùng lúc, giá giao tháng 12 cũng sụt giảm nhẹ khi đóng cửa ngày tại mốc 1.314,6 USD một ounce. Tuy nhiên, do trước đó thị trường chứng kiến những đợt tăng mạnh hàng chục USD của kim loại quý nên tính chung trong tuần, mỗi ounce vẫn tăng 3,7% giá trị.Trong tuần, giá vàng chủ yếu chịu tác động bởi vấn đề ngân sách và nâng trần nợ công tại Mỹ. Hiện nay, giới đầu tư chờ đợi bảng báo cáo việc làm của nước này sẽ được công bố vào thứ Ba tuần tới. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1%, xuống còn 7,2% trong tháng Chín.Nhìn nhận về hướng đi của kim loại quý trong 7 ngày tới, theo khảo sát của Kitco.com, trong số 25 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có 10 ý kiến cho rằng giá tăng, trong khi 7 người nhìn nhận giảm và 8 giữ quan điểm trung lập.Về lâu dài, nhà môi giới Tom Philippides thuộc Công ty Capfeather Brokerage nhận xét, với việc FED có thể tiếp tục duy trì chương trình nới lỏng định lượng trong một thời gian sẽ là nhân tố hỗ trợ đắc lực cho giá vàng đi lên. Ông dự đoán, kim loại quý sẽ tăng lên vùng tiềm năng là 1.500-1.581 USD một ounce.Trong khi đó, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, ông Daniel Pavilonis dù đồng ý rằng, FED có thể tiếp tục duy trì gói QE3 trong một thời gian nữa, nhưng nó không có nhiều tác động đến hướng đi của giá vàng. Bởi theo ông, hiện giá cổ phiếu đang lên cao và nhà đầu tư sẽ tập trung vào thị trường này.