Vàng thế giới có thể xuống 1.200 USD

Thị trường đi xuống sau khi có những tin tức tích cực về tình hình tại Syria. Theo đó, phía Mỹ đã tán thành với phương án Nga đưa ra và tuyên bố hoãn tấn công quốc gia trên bờ Địa Trung Hải. Để đổi lại, phía Syria phải đồng ý giao nộp số vũ khí hóa học.



Giá kim loại quý đi xuống còn do nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm gói nới lỏng sớm hơn dự kiến.



"Giá vàng đang chịu áp lực từ dấu hiệu hạ nhiệt ở cuộc khủng hoảng Syria", Ngân hàng Commerzbank AG ở Frankfurt nói trong một báo cáo. Ngoài ra, tuần sau, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có phiên họp chính sách hai ngày vào 17 và 18/9. "Khả năng rút gói mua lại tài sản cũng được nghĩ tới, do đó tạo gánh nặng lên giá vàng", báo cáo này viết.



Giá giao tháng 12 hạ 1,6%, xuống 1.364 USD một ounce. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ ngày 5/7 và hạ 19% so với đầu năm.



Giá giao ngay từ 1.386 USD lúc đầu ngày, cũng rơi xuống dưới 1.364 USD. Trước đó, hôm 28/8, thị trường từng vọt lên mức cao nhất 15 tuần ở 1.434 USD khi Mỹ tuyên bố sắp tấn công Syria. Giảm giá hơn vàng, bạc vừa có ngày bốc hơi 3% mỗi ounce.



Đà phục hồi của vàng đã chấm dứt, một phần vì căng thẳng Syria hạ nhiệt, giá có thể còn xuống 1.200 USD vào cuối năm nay, báo cáo của Ngân hàng Societe Generale SA hôm qua viết. Theo ngân hàng này, các quỹ ETF vàng sẽ sớm tung bán những lượng vàng "khủng" và khiến giá càng giảm thêm.





Theo Thanh Bình (VNE)