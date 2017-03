Vàng thế giới giảm mạnh phiên thứ 4 liên tiếp

Chốt phiên giao dịch cuối tuần (21/5), giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex của New York giảm 12,5 USD (-1%) xuống 1.176,1 USD/ounce.



Vàng giao ngay giảm khoảng 6 USD xuống 1.177 USD/ounce.



Trong phiên, có lúc vàng xuống sát 1.170 USD/ounce - mức thấp nhất trong tháng 5.



Như vậy, so với đỉnh cao mọi thời đại thiết lập trong tuần trước là 1.249,7 USD/ounce thì vàng đã giảm tổng cộng gần 80 USD/ounce.



Vàng thế giới giảm mạnh chủ yếu là do áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng.



Theo MarketWatch, giới đầu tư đang đẩy mạnh bán vàng ra để huy động tiền đầu tư vào các tài sản khác đang rớt giá thảm hại.



Vàng giảm còn do thị trường đang dự đoán Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất cơ bản do tình hình bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới có thể ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ.



Ở chiều ngược lại, khá nhiều chuyên gia vẫn cho rằng các yếu tố cơ bản vẫn khá tốt và đang ủng hộ cho xu hướng tăng về dài hạn của vàng.



“Tôi không nghĩ vàng sẽ giảm mạnh. Các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn khá mạnh. Sự giảm giá trong vài ngày qua là do áp lực chốt lãi”, Walter de Wet - một chuyên gia phân tích hàng hóa của Ngân hàng Standard Bank tại London nói.



Vàng có thể hướng tới ngưỡng 1.300 USD/ounce vào cuối năm nay, Wet dự báo.





Theo H.Linh (VNN/ MarketWatch, Kitco, BLB)