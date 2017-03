Vàng thế giới lập đỉnh cao mới phiên thứ hai liên tiếp

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của Sở giao dịch New York chốt phiên giao dịch 14/10 tăng 7,1 USD (+0,5%) lên 1.377,6 USD/ounce. Đây là mức chốt phiên cao kỷ lục mới.



Vàng giao ngay chốt phiên tăng 9,3 USD lên 1.381,2 USD/ounce.



Trong phiên có lúc giá vàng lên mức gần 1.390 USD/ounce. Đây cũng là mức cao kỷ lục ở một thời điểm của giá vàng.



Vào đầu giờ sáng 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tại khu vực châu Á có xu hướng giảm nhẹ do áp lực chốt lãi. Tuy nhiên, sức mua ở mức giá cao chót vót này vẫn rất cao và nhiều khả năng vàng sẽ lại tăng tiếp trong phiên giao dịch hôm nay.



Vàng tiếp tục tăng giá và lập đỉnh cao mới là do đồng USD đang rơi vào xu hướng giảm giá khó tránh khỏi sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải in thêm tiền và vàng tính theo đồng bạc này sẽ tăng lên.



Đêm qua, giá vàng còn được hỗ trợ bởi thông tin u ám từ thị trường việc làm Mỹ và lo ngại làn sóng tịch biên nhà cửa tiếp tục gia tăng.



Đồng USD đêm qua tiếp tục giảm thêm 0,5% so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác xuống 76,95 điểm - mức thấp nhất trong 10 tháng qua.



Trước đó, vàng được các tổ chức tài chính lớn dự báo sẽ lên ngưỡng 1.400 USD/ounce trước thời điểm cuối năm nay và đạt 1.650 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới.



Tuy nhiên, cho tới đêm qua, vàng đã lên 1.390 USD/ounce nên khả năng mốc 1.400 USD/ounce sẽ sớm bị phá vỡ. Điều này được rất nhiều chuyên gia tin tưởng, bởi lực mua vàng vẫn có dấu hiệu ngày càng gia tăng, trong khi chưa có tín hiệu nào cho thấy USD sẽ thoát khỏi đà giảm giá. Theo Bank of Nova





Theo Hà Linh (VNN/ Kitco, BLB, The Street)