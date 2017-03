Vàng thế giới tăng nhẹ

Sáng nay tại châu Á, vàng thế giới phục hồi nhẹ ở mức1.369 USD. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 35 triệu đồng. Cuối ngày hôm qua, các doanh nghiệp chốt ở 38,5 triệu đồng chiều bán ra.



"Khả năng Cục dự trữ liên bang (FED) rút gói cứu trợ trong tháng 9 đang khiến giới đầu tư lo lắng", giới phân tích từ Citigroup nhận định. Kể cả trong trường hợp FED chọn tháng 12 để hành động, đó cũng sẽ là cú đánh mạnh đối với giá vàng.



Hôm nay, thị trường vàng tiếp tục chờ đợi báo cáo về thị trường lao động tháng 8.



Trong một báo cáo khác, lượng vàng xuất từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục tăng từ 111.718 tấn hồi tháng 6 lên 129.232 tấn trong tháng tiếp theo.



Tính đến 23h15 (giờ Hà Nội) đêm qua, mỗi ounce vàng có giá 1.368 USD, giảm 1,58%. Trong phiên, có lúc giá vàng đã lên hơn 1.400 USD một ounce. Vàng giao tháng 12 cũng giảm 10 USD một ounce xuống 1.380 USD. Đà đi xuống của giá vàng chủ yếu do nhà đầu tư trên thị trường quốc tế tạm thời chưa có thêm nhu cầu trú ẩn khi căng thẳng tại Syria chưa có diễn biến mới. Đồng thời, kinh tế Mỹ cũng đang phát đi nhiều tín hiệu tốt lên.



Chỉ số ISM phi sản xuất tháng 8 vừa được Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố đạt 58,6, cao hơn so với mức 56 hồi tháng 7. Đây cũng là số liệu tốt nhất kể từ tháng 12/2005. Báo cáo cho thấy kinh tế Mỹ đang hồi phục mạnh lên trong nửa cuối năm. Trước đó, số liệu sản xuất do ISM công bố hồi đầu tuần cũng cho thấy lĩnh vực này đang tăng trưởng nhanh nhất 26 tháng.



Các nhà buôn vàng đã quyết định tập trung vào chỉ số này thay vì báo cáo cho thấy số đơn hàng tại nhà máy tại Mỹ giảm, cũng được công bố cùng thời điểm. Ngay cả thống kê về đơn hàng nêu trên cũng tốt hơn dự đoán khi chỉ giảm 2,4% trong tháng 7, thấp hơn dự đoán là 3,4%.





Theo Thùy Linh - Thanh Bình (VNE)