Vào Liên minh Hải quan, Armenia giảm cơ hội ký FTA

Điều này được khẳng định trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva.



Nội dung tuyên bố chung nêu rõ "Cộng hòa Amernia quyết định gia nhập Liên minh Hải quan và tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đạt được điều này, cũng như tham gia thành lập liên minh kinh tế Á-Âu trong tương lai."



Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Litva - nước hiện là Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố với quyết định gia nhập Liên minh Hải quan trên, Armenia đã tự ngăn cản cơ hội ký kết một thỏa thuận nhằm thiết lập khu vực thương mại tự do (FTA) với EU.



Phát biểu với báo giới tại thủ đô Vilnius, Ngoại trưởng Litva, ông Linas Linkevicius, cho biết EU tôn trọng quyết định mà Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian công bố tại Mátxcơva, song cho rằng Amernia không thể cùng một lúc tham gia hai hệ thống do chúng không tương thích với nhau.



Armenia dự kiến sẽ ký một thỏa thuận liên kết và thương mại tự do với EU trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới tại Vilnius cùng 5 nước khác gồm Ukraine, Moldova, Belarus, Azerbaijan và Gruzia, trong khuôn khổ chương trình "Đối tác phương Đông."



Chương trình này được khởi động năm 2009 này có mục đích đưa sáu quốc gia trên xích gần với EU hơn.



Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Ngoại trưởng Litva cùng bảy người đồng cấp từ các nước Bắc Âu và Baltic đã cảnh báo Nga không gây sức ép đối với các nước thuộc Liên Xô trước đây trong vấn đề này.





Theo TTXVN