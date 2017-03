Venezuela đấu tranh chống nạn đầu cơ hàng hóa

Chiến dịch trên nằm trong kế hoạch thanh tra được triển khai từ ngày 7/1 tại Venezuela với sự tham gia của 250.000 nhân viên nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu của người dân như bột ngô, bơ, dầu ăn, đường, càphê, thuốc tân dược, sản phẩm vệ sinh cá nhân, trước tình trạng khan hiếm do phe đối lập dựng lên để gây thêm khó khăn cho chính phủ trong bối cảnh cố Tổng thống Hugo Chávez khi đó không thể tuyên thệ nhậm chức do không kịp phục hồi hậu phẫu.



Nổi lên trong các cơ sở kinh doanh bị thanh tra có tập đoàn Polar, doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống lớn nhất Venezuela, bị Tổng thống Nicolás Maduro cáo buộc đã giảm sản xuất và tích trữ hàng hóa nhằm gây ra tình trạng khan hiếm với mục đích “phá hoại.”



Cùng ngày, Bộ trưởng lương thực Venezuela, Félix Osorio, cho biết khoảng 760.000 tấn lương thực và thực phẩm, gồm dầu ăn, sữa bột, thịt bò, cá, đường, bột đậu tương... trị giá 600 triệu USD, sẽ cập cảng trong tuần này để tăng dự trữ quốc gia, kết quả của các thỏa thuận được ký trong chuyến công du của Tổng thống Maduro tới Uruguay, Argentina và Brazil mới đây.



Đây là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Venezuela nâng dự trữ lương thực chiến lược lên 2,3 triệu tấn, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 3 tháng.



Để đánh giá và đưa ra các biện pháp đối phó với “cuộc chiến kinh tế” do phe đối lập phát động, ngày 13/5, ông Maduro đã họp với các bộ trưởng tài chính, công nghiệp, du lịch, thương mại, nông nghiệp, lương thực và dầu mỏ./.





Theo Quang Sơn (Vietnam+/ Buenos Aires )