Việc Libya nối lại xuất khẩu dầu đẩy giá trượt xuống

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 9/2013 giảm 30 cent xuống 106,26 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 16 cent xuống 108,54 USD/thùng.



Chiến lược gia thị trường Kelly Teoh, thuộc IG Markets, nhận định giá dầu đang bị tác động trước thông tin hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Libya sẽ phục hồi vào tháng tới.



Ước tính, sản lượng dầu mỏ của quốc gia châu Phi này hiện nay vào khoảng 700.000 thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức thấp 330.000 thùng/ngày hồi tuần trước, do tác động của các cuộc xung đột.



Đêm trước, giá dầu thế giới cũng đi xuống, trước thông tin từ Libya. Song, số liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Mỹ đã giúp kiềm bớt đà giảm của "vàng đen."



Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 9/2013 giảm 38 xu xuống 106,56 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 25 cent xuống 108,70 USD/thùng.





Theo T.M (TTXVN)