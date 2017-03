Wal-Mart hạ dự báo triển vọng kinh doanh năm 2013

Điều này khiến Wal-Mart phải hạ dự báo triển vọng kinh doanh trong cả năm nay khi người tiêu dùng Mỹ và nhiều nước trên thế giới có xu hướng thắt chặt chi tiêu.



Wal-Mart cho biết hoạt động kinh doanh khó khăn tại thị trường Mỹ, nơi thuế má và giá xăng tăng với lạm phát thấp.



Lợi nhuận trong quý 2 (kết thúc vào ngày 31/7) của Wal-Mart đạt 4,07 tỷ USD, trên tổng doanh thu 116,2 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức lợi nhuận 4,02 tỷ USD của cùng kỳ năm 2012 với doanh thu là 113,5 tỷ USD.



Cũng theo Wal-Mart, doanh thu từ mảng quốc tế của tập đoàn này trong quý 2 tăng tới 2,9% so với năm trước đó, lên 32,96 tỷ USD, song lợi nhuận tương ứng lại sụt giảm 1,3%, xuống còn 1,47 tỷ USD.



Doug McMillon, Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh tại nước ngoài của Walmart, nhận xét: "Hoạt động chi tiêu tiêu dùng tại các thị trường phát triển và đang phát triển hiện đang bị sức ép. Do vậy, môi trường kinh doanh bán lẻ vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức."



Wal-Mart cắt giảm dự báo tăng trưởng doanh thu trong cả năm 2013 xuống còn 2-3%, so với mức dự kiến tăng 5-6% đưa ra trước đó, trong khi cũng hạ dự báo về lợi nhuận xuống còn 5,1-5,3 USD/cổ phiếu.





Theo Minh Trang (TTXVN)