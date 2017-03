WB nêu rõ bốn thách thức để khắc phục đói nghèo

Thách thức đầu tiên là làm thế nào bảo vệ mức tăng trưởng mà tất cả quốc gia đã đạt được trước bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay mà hậu quả là có thể làm trầm trọng thêm tình hình.



Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể ảnh hưởng tiêu cực đồng thời tới nền kinh tế của các nước trong một khu vực. Cuộc khủng hoảng này có thể khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các nước đang phát triển giảm bớt 4% hoặc nhiều hơn con số này. Để khắc phục khó khăn trên, WB đang sẵn sàng hỗ trợ các nước khác trong việc bảo vệ đà tăng trưởng của họ, tỷ lệ việc làm và người nghèo bằng việc giúp họ sắp xếp chi tiêu ngân sách và phát triển mạng lưới an sinh xã hội hiệu quả.



Ông cho biết WB đã thực hiện sự hợp tác với 40 quốc gia trong phát triển mạng lưới an sinh bền vững và hiệu quả.



Thách thức thứ hai là nhu cầu đẩy mạnh sự phát triển tại các nước đang trong ở tình trạng xung đột và dễ bị tổn thương. Nếu bất ổn tiếp tục diễn ra, thì một mối lo là họ sẽ không thể đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đề ra vào năm 2015.



Thách thức thứ ba là đảm bảo đà tăng trưởng liên lục bằng việc hiện đại hóa các chương trình của chính phủ và các cơ cấu kinh tế đặc biệt ở các nước có thu nhập trung bình.



Còn thách thức thứ tư là làm thế nào để khuyến khích, thúc đẩy sự công bằng trong những nỗ lực đạt được mức tăng trưởng có ý nghĩa đối với người dân.



Một số nước đang phát triển vẫn còn dành ưu tiên cho nhóm dân cư trung lưu, bỏ qua tầng lớp người nghèo trong những nỗ lực đạt được sự tăng trưởng.



Ông Jim chi ra rằng việc tôn trọng quyền cá nhân, pháp luật, hệ thống nhà nước hoạt động hiệu quả và công bằng phải bao gồm trong tiến trình phát triển.



Theo ông, điều này có thể đạt được bằng cách khuyến khích tạo ra các cơ quan nhà nước có trách nhiệm và minh bạch.





Theo Anh Quân (TTXVN)