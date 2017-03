WTO: Kinh tế thế giới đã vượt qua khủng hoảng

Các số liệu do WTO công bố cùng ngày đã khẳng định xu thế tăng mạnh của thương mại toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng ngày càng ổn định.



Tổng hợp số liệu thống kê của 70 nền kinh tế chiếm 90% thương mại toàn cầu cho thấy giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu trong quý 2 vừa qua đã tăng 25% so với quý I, trong đó xuất khẩu tăng 26% và nhập khẩu tăng 25%. Giá trị thương mại hàng hóa tăng mạnh nhất là ở châu Á (37,5%) và khu vực Bắc Mỹ (28,5%).



Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn báo cáo của WTO cho biết thương mại toàn cầu năm nay dự kiến sẽ tăng hơn 10% so với năm 2009. Các nền kinh tế mới nổi tiếp tục dẫn đầu thế giới không chỉ về tốc độ tăng trưởng kinh tế mà cả tốc độ tăng trưởng thương mại.



Giá trị xuất khẩu của Trung Quốc trong quý 2 năm nay tăng 41% và nhập khẩu tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất và nhập khẩu quý II của Ấn Độ đều tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009, trong khi xuất khẩu của Braxin tăng 29% và nhập khẩu tăng 56%.



Giá trị thương mại của Nga trong quý này cũng tăng tới 44% so với quý 1 năm 2010.



Đa dạng hóa hàng xuất khẩu, tăng cường khả năng cạnh tranh, đổi mới và tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại cũng như giúp các nước đang phát triển tận dụng những cơ hội thương mại quốc tế để ngày càng bình đẳng hơn trên thị trường thế giới./.





(TTXVN/Vietnam+)