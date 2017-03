Xuất khẩu của Malaysia giảm 6,9% trong tháng Sáu

Theo tuyên bố của MITI ngày 5/8, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2013 chỉ đạt 56,75 tỷ RM (17,46 tỷ USD), giảm 4,22 tỷ RM so với 60,97 tỷ RM cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 1,7% so với tháng 5/2013.



Trong tháng Sáu, các lô hàng sản phẩm điện và điện tử (chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu) đã giảm 5,8% trong khi dầu cọ (mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Malaysia) giảm 30,5%.



Xuất khẩu sang thị trường phương Tây cũng bị giảm sút do khủng hoảng nợ có chủ quyền ở khu vực đồng euro kéo dài. Trong tháng 6/2013, các chuyến hàng đến EU giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Thêm vào đó, nhu cầu yếu ớt về các thiết bị quang học và khoa học đã kéo theo xuất khẩu sang Mỹ giảm 8,3% chỉ đạt 4,81 tỷ RM (1,48 tỷ USD).



Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng Sáu đạt 52,43 tỷ RM (16,13 tỷ USD), tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2012, do nhập khẩu nhiều hơn lượng hàng hóa trung gian và hàng tiêu dùng như các mạch điện tử, các linh kiện xe máy, và các mặt hàng bán thành phẩm dùng trong lắp ráp máy tính và xe hơi.



MITI cũng cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2013, Malaysia thu được 337,82 tỷ RM (103,7 tỷ USD) từ xuất khẩu, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhập khẩu đạt 313,23 tỷ RM (96,37 tỷ USD), tăng 4,4% so với 6 tháng năm 2012.



Thặng dư thương mại của Malaysia trong tháng 6/2013 đạt 4,32 tỷ RM (1USD = 3,25 RM), tăng 1,44 tỷ RM so với tháng trước đó và là tháng thứ 188 liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này có thặng dư thương mại kể từ tháng 11/1997./.





Theo Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)