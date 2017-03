Xuất khẩu Nhật Bản tăng mạnh nhất 3 năm

Tuy nhiên, nhập khẩu cũng tăng 19,6%, khiến thâm hụt thương mại tăng lên 1.020 tỷ yen (10,5 tỷ USD) - cao thứ ba kể năm 1979.



Theo Bloomberg, xuất khẩu mạnh cho thấy kinh tế Nhật Bản đang hưởng lợi từ sự hồi phục nhu cầu từ Âu - Mỹ và đồng yen giảm 11% so với USD từ đầu năm. Sức khỏe của nền kinh tế sẽ là chìa khóa cho quyết định của Thủ tướng Shinzo Abe có nên tăng thuế tiêu dùng hay không. Vì động thái này sẽ giúp tăng ngân sách quốc gia, nhưng lại kéo tụt tiêu dùng.



"Tiền tệ yếu sẽ có lợi cho kinh tế Nhật Bản khi giúp các công ty trong ngành ôtô và công nghệ thông tin. Tôi không quá lo ngại về thâm hụt thương mại do giá năng lượng sớm muộn cũng sẽ giảm và kim ngạch xuất khẩu lại tăng khi kinh tế toàn cầu hồi phục", Hiroaki Muto - chuyên gia kinh tế tại Công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui cho biết.



Xuất khẩu của Nhật Bản sang châu Âu đã tăng 16,6%, gấp đôi tháng trước, nhờ ôtô, máy móc và thép. Khu vực đồng euro đang bắt đầu tăng trưởng sau kỳ suy thoái dài kỷ lục.



Tuy nhiên, nhập khẩu trong tháng 7 cũng tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 6/2010. Nhật Bản ngày càng phải dựa vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau khi Chính phủ đóng cửa phần lớn lò phản ứng nguyên tử do thảm họa kép năm 2011.



"Nhập khẩu không tăng về số lượng, nhưng giá cả lại leo thang do chi phí năng lượng và đồng yen yếu", Minoru Nogimori - chuyên gia kinh tế tại Công ty chứng khoán Nomura cho biết.



Tăng trưởng của Nhật Bản đã chậm lại trong quý II với chỉ 2,6%, so với 3,8% quý trước. Nguyên nhân là đầu tư doanh nghiệp giảm quý thứ 6 liên tiếp. Nền kinh tế được dự đoán co lại 4,3% trong quý II năm sau tăng thuế tiêu dùng, nhưng sau đó sẽ tăng trở lại. Ông Abe sẽ ra quyết định về việc tăng thuế sau khi công bố GDP quý II điều chỉnh vào tháng sau.





Theo Thùy Linh (VNE)