Xuất khẩu nông sản của Hàn tháng 10 tăng 7,8%

Theo thông cáo của Bộ, lượng hàng xuất khẩu sang các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) tăng mạnh đã giúp Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu.



Trong tháng 10, xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường ASEAN tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 103,4 triệu USD; xuất khẩu sang EU cũng tăng 22,4% lên 32,3 triệu USD.



Trong khi xuất sang Nhật Bản - quốc gia nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm nông nghiệp của Hàn Quốc - tăng 4% lên 207,7 triệu USD, còn xuất sang Mỹ và Nga giảm 0,7% và 15,4% so với cùng kỳ năm trước.



Tính đến cuối tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc đạt 6,31 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trước đó, bộ trên dự báo kim ngạch xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc sẽ đạt 10 tỷ USD trong năm nay sau khi đạt mức cao kỷ lục 7,69 tỷ USD năm 2011, tăng hơn 30% so với năm trước đó.





Theo Việt Cường (TTXVN)