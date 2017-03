Xuất khẩu tăng, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm

Dẫn báo cáo công bố tại Washington ngày 11/7 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của Mỹ trong tháng Năm đạt 183,1 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng Tư trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 0,7%, đạt 231,8 tỷ USD. Như vậy, cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng Năm bị thâm hụt 48,68 tỷ USD, giảm 3,8% so với mức thâm hụt 50,6 tỷ USD trong tháng Tư và cao hơn một chút so với mức dự kiến 48,5 tỷ USD của các chuyên gia kinh tế.



Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Trung Quốc trong tháng tăng tới 5,2% và đã tăng tổng cộng 6% trong năm tháng đầu của năm 2012 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa Mỹ nhập của Trung Quốc trong tháng Năm lại tăng nhanh hơn tốc độ xuất khẩu, tới 5,8%, khiến mức thâm hụt buôn bán của Mỹ với thị trường khổng lồ này trong tháng lên tới 26 tỷ USD so với mức thâm hụt 24,6 tỷ USD trong tháng Tư.



Trung Quốc giờ đây đã trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất cho cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ. Bất chấp những khó khăn tiếp tục của thị trường châu Âu, trong tháng Năm kim ngạch xuất khẩu của Mỹ vào thị trường này vẫn tăng 2,6%, đạt 22,9 tỷ USD, tiếp tục giữ châu lục này là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ. Trong tháng Năm, Mỹ bị thâm hụt 10,5 tỷ USD trong cán cân buôn bán với châu Âu và đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ tháng 7/2008.



Giá nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng Năm ở mức thấp hơn tháng Tư, trung bình 107,91 USD/thùng. Thông tin về bức tranh sáng sủa hơn của thị trường xuất nhập khẩu đã có tác động tích cực tới các nhà đầu tư và làm cho giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng 11/7 đồng loạt tăng nhẹ khoảng 0,2%.



Thâm hụt thương mại vốn là nhân tố khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ trì trệ trong nhiều năm qua. Trong quý I/2012, kinh tế Mỹ tăng trưởng trung bình 1,9%, và các chuyên gia dự báo con số này sẽ có chiều hướng tăng trong các quý tiếp theo.





(TTXVN)