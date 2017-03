Xuất khẩu Thái Lan đạt 113 tỷ USD vào nửa đầu năm

Đây là tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp, do hoạt động xuất khẩu sang các thịu trường chủ chốt sụt giảm.



Tuy nhiên, bà Vatchari nói rằng xuất khẩu của nước này sáu tháng đầu năm nay đạt 113 tỷ USD, tăng 0,95% so với cùng kỳ năm ngoái.



Việc kinh tế tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Mỹ và Nhật Bản tăng trưởng chậm lại dẫn đến tình trạng xuất khẩu của Thái Lan sang các thị trường đó giảm 8,4%, còn xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh 16,7%.



Ngoài ra, ngành chăn nuôi tôm của nước này gặp phải vấn đề về Hội chứng tôm chết sớm (EMS), khiến sản lượng tôm giảm 40%, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu sang các đối tác thương mại của Thái Lan.



Xuất khẩu của lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp chế biến ở của Thái Lan giảm 7,1%, bao gồm tôm đông lạnh và tôm chế biến, gạo và cao su.



Nhập khẩu của Thái Lan trong tháng trước tăng 3,01% lên 21 tỷ USD, chủ yếu là tư liệu sản xuất, máy móc và công cụ. Trong sáu tháng đầu năm nay, nhập khẩu của nước này đạt 129 tỷ USD, tăng 4,32% so với cùng kỳ năm ngoái.



Thâm hụt thương mại của nước này trong tháng Sáu chỉ là 1,9 tỷ USD, nhưng trong sáu tháng đầu năm nay lên tới 25,7 tỷ USD.





Theo Nguyễn Linh (TTXVN)