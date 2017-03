Quý I sẽ trình phương án tăng giá điện, than

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trao đổi với báo giới như vậy bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 ngành công thương ngày 14-1.

Ông Hoàng cho biết mức tăng giá điện năm 2010 là bao nhiêu thì Bộ Công thương và Bộ Tài chính sẽ phải tính toán, nghiên cứu cụ thể và báo cáo Thủ tướng. Theo quy định, trường hợp mức giá bán điện bình quân cho năm tiếp theo tăng hoặc giảm thấp hơn hoặc bằng 5% so với hiện hành sẽ do Bộ Công thương phê duyệt, còn lại sẽ do Thủ tướng phê duyệt.

“Hiện chúng tôi đang bàn, cũng có thể cố gắng trong quý I sẽ trình Thủ tướng những đề xuất, phương án khác nhau về các giá nguyên liệu, trong đó có giá điện và giá than” - ông Hoàng nói.

Như tin đã đưa, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản (TKV) vừa có đề nghị lên Bộ Tài chính và Bộ Công thương mức giá than bán cho điện tăng 148% đối với than cám 4b và tăng 137% đối với than cám 5. Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất Bộ Công thương bốn phương án tăng giá điện theo giá than. EVN cho rằng nếu không được tăng giá bán điện, năm 2010, chi phí ngành điện sẽ tăng khoảng 4.000 tỉ đồng.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Hoàng cho rằng không thể nói giá điện tăng vì giá than tăng và giá than tăng là vì các chi phí khác trong đó có giá điện tăng. Bởi đây là quan hệ hữu cơ, rất gắn bó với nhau... “Cả hai ngành đều có lý do để kiến nghị như trên. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể thế nào thì các ngành phải đảm bảo việc không gây xáo trộn đến đời sống của người dân và chi phí sản xuất của toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời, việc điều chỉnh giá thành và giá bán phải dựa trên những tính toán cụ thể, hợp lý, chi phí giá thành, chi phí sản xuất và lợi nhuận hợp lý” - ông Hoàng nhấn mạnh.

LÊ THANH