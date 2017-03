Quyết liệt chống đầu cơ xăng dầu

Vừa qua, tại Hải Phòng, Hà Tây xuất hiện tình trạng nhiều cây xăng đột nhiên ngừng bán hàng. Có người quan ngại rằng các cây xăng này có dấu hiệu ghim hàng để đầu cơ trục lợi.

Trục trặc trong khâu vận chuyển

Trong hai ngày 5 và 6-6, một số cây xăng thuộc Xí nghiệp Xăng dầu-dầu khí Hải Phòng (Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ PDC) đã đóng cửa vì nguồn cung hàng bị thiếu hụt. Tương tự là cây xăng 116 Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cũng phải đóng cửa vì hết hàng. Ông Phạm Văn Trí, chủ cây xăng này, giải thích: “Chúng tôi lấy xăng từ tổng đại lý là Công ty Gia Sàn (một trong các tổng đại lý của Công ty PDC - PV). Nhưng khoảng một tháng gần đây, chúng tôi gọi hàng rất khó khăn. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng bốn khối xăng (4.000 lít - PV) nhưng từ ngày 30-5 đến ngày 4-6, tổng đại lý chỉ cấp cho bốn khối. Do đó, chúng tôi phải cầm cự bằng cách nghỉ bán đêm, sáng mở hàng muộn, tối nghỉ sớm. Nhưng đến sáng 5-6 hết sạch hàng, phải đóng cửa. Việc đóng cửa là bất đắc dĩ, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã đến kiểm kê kho dự trữ và xác nhận chúng tôi không ghim hàng”.

Trao đổi với chúng tôi chiều qua (9-6), ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công ty PDC Hà Nội (thuộc Tập đoàn Dầu khí), cho biết công ty ông đang có 32 tổng đại lý phía bắc với trên 500 đại lý. Công ty thống nhất không bán hàng theo nhu cầu mà chỉ cấp hàng theo tiến độ để tránh hiện tượng tư nhân ghim hàng. Ông Hà khẳng định xăng dầu hiện vẫn đủ cấp cho các đại lý. Còn việc không giao hàng cho các đại lý trong ngày 5 và 6-6 là do khâu vận chuyển bị chậm trễ vì phương tiện chuyên chở bị hỏng.

Sẽ phạt tiền và rút giấy đăng ký kinh doanh?

Liên quan đến việc một số cây xăng tại Hải Phòng ngưng bán hàng, ông Đào Văn Long, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng, cho biết quản lý thị trường đã lập biên bản ghi nhận tình hình và chỉ đạo kiểm tra tiếp các cây xăng trên địa bàn. Nếu cần thiết sẽ kiểm tra cả các tổng đại lý và doanh nghiệp đầu mối cung cấp hàng. Qua kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Việt Úc (một trong những đơn vị kinh doanh xăng dầu chiếm thị phần khá lớn tại Hải Phòng) đã ngưng cung cấp xăng cho một số tổng đại lý với lý do hết hàng trong khi kho của công ty này vẫn còn đến vài chục ngàn lít xăng và dầu.

“Chúng tôi có thể căn cứ vào Nghị định 06 năm 2008 về phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại để xử lý. Chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường để áp dụng mức phạt tiền và thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, số lượng lớn” - ông Long nói.

Cúp điện, hoa hồng giảm: Cây xăng gặp khó khăn

Tại thị trấn Xuân Mai (Hà Tây), vừa qua cũng có cây xăng chỉ bán trong giờ hành chính, còn ngoài giờ thì không bán với lý do hết xăng hoặc mất điện. Lãnh đạo địa phương này xác nhận khoảng 10 ngày qua có hiện tượng một số cây xăng không bán hàng. Theo ông Nguyễn Hồng Bảo, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tây, đa số các cây xăng nghỉ bán hàng là do hết hàng thực sự. Ngoài ra, tình hình thiếu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tây (bị cắt định kỳ luân phiên hai ngày/lần) cũng là nguyên nhân khiến các đại lý ngưng bán hàng.

Tuy nhiên, ông Bảo khẳng định còn có những lý do sâu xa khác khiến cho các cây xăng lâm vào tình trạng khó khăn. Trước đây, khi giá dầu thế giới ở mức khoảng 100 USD/thùng, các cây xăng được hưởng hoa hồng khoảng 200-300 đồng/lít xăng. Nay giá dầu thế giới tăng trên dưới 130 USD/thùng, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước lấy lý do bù lỗ nhiều để cắt giảm hoa hồng của các cây xăng. Do đó mới có tình trạng cây xăng không mặn mà với việc bán hàng.