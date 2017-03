Ra khơi không chỉ cần lòng quả cảm

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá VN: Chưa khuyến khích người dân đầu tư "Biển VN đang có quá ít doanh nghiệp vì chính sách hiện tại chưa khuyến khích người ta đầu tư" Ông Nguyễn Việt Thắng Nghề khai thác biển của VN có từ lâu nhưng đến nay vẫn còn lạc hậu so với khu vực, đặc biệt là khâu hậu cần nghề cá và chế biến sau thu hoạch. Trong khi các nước có những đội tàu lớn đi đánh bắt ở những vùng biển xa khơi thì VN vẫn chủ yếu đánh bắt theo quy mô nhỏ lẻ gần bờ. Nghề khai thác biển của VN có từ lâu nhưng đến nay vẫn còn lạc hậu so với khu vực, đặc biệt là khâu hậu cần nghề cá và chế biến sau thu hoạch. Trong khi các nước có những đội tàu lớn đi đánh bắt ở những vùng biển xa khơi thì VN vẫn chủ yếu đánh bắt theo quy mô nhỏ lẻ gần bờ. Hầu hết tàu đánh cá của VN vẫn chủ yếu khai thác khu vực gần bờ. Một số ít đi xa nhưng vẫn trong vùng đặc quyền 200 hải lý của VN chứ không ra vùng biển chung hay vùng biển khơi xa hơn nữa. Vùng biển gần đã trở nên chật chội và nguồn lợi thủy sản giảm sút mạnh, chúng ta cần phải hướng tới những vùng biển xa. Rõ ràng để chinh phục và bảo vệ biển, không thể để dân ra khơi bằng kinh nghiệm và lòng quả cảm. Muốn như vậy phải có những đoàn tàu hiện đại cùng hệ thống hạ tầng, hậu cần, chế biến hỗ trợ. Tôi cho rằng một trong những điểm thiếu trong quy hoạch phát triển nghề cá chính là thiếu định hướng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển. Các dịch vụ hậu cần nghề cá của chúng ta triển khai rời rạc, thiếu đồng bộ. Hầu hết sản lượng đánh bắt cá của ngư dân được bảo quản không tốt và bán lại cho các chủ vựa trước khi đến các nhà máy. Một số mô hình hậu cần nghề cá đã được triển khai thời gian qua nhưng chưa hoàn thiện. Ví dụ như chương trình hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây (Trường Sa) mới dừng lại ở các dịch vụ cung cấp dầu, nước đá, thực phẩm và sửa chữa cho ngư dân đánh cá trong vùng biển lân cận, còn khâu mua và sơ chế cá chưa làm được. Ở đảo Phú Quý cũng có những tàu bảo ôn chuyên mua cá của các tàu đánh bắt xa bờ để chở về đất liền nhưng sức chứa của các tàu này chỉ bằng sản lượng của 5-7 tàu đánh bắt. Trước đây vùng biển vịnh Bắc bộ chúng ta có những đoàn tàu đánh cá hàng chục chiếc với công suất 1.200CV hiên ngang trên biển nhưng rồi mai một dần. Do đó, để phát triển ngành đánh bắt cá xa bờ thì chúng ta lại phải bắt đầu bằng các ý tưởng thành lập những đội tàu đánh bắt công suất lớn. Đi cùng với những đội tàu như vậy phải là các tàu lớn (tàu mẹ) làm nhiệm vụ hậu cần và hỗ trợ khi cần thiết. Phát triển đội tàu lớn rất cần thiết vì có tính lưỡng dụng: vừa phát triển kinh tế biển vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Cần phải có những tàu sắt từ 3.000-6.000CV, thậm chí cao hơn đến trên 10.000CV. Những tàu này bình thường sẽ chuyên chở nhiên liệu, thực phẩm cho các tàu đánh bắt hải sản của ngư dân đồng thời là nơi mua, sơ chế và bảo quản hải sản. Và khi cần, những chiếc tàu này sẽ giống như một hạm đội để hỗ trợ, bảo vệ những tàu đánh bắt trên biển. Không có lực lượng tàu đánh bắt của ngư dân mạnh, lực lượng tàu hậu cần có hỗ trợ của Nhà nước mạnh thì làm chủ vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta còn khó khăn. Thế nhưng hiện nay chúng ta chưa có cơ chế khuyến khích đầu tư đội tàu lớn, với chính sách vốn như thế này thì chẳng ai dám đầu tư đóng tàu đánh bắt xa bờ cả. Trần Mạnh ghi