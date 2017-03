Ra mắt Sổ tay hướng dẫn về Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các nhóm chuyên gia pháp lý của hai bên đang tiến hành phiên rà soát pháp lý lần thứ hai tại Brussels để hoàn tất đàm phán Hiệp định.



Các bên cũng đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn về hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn này gồm có phiên bản tiếng Anh do Phái đoàn EU thực hiện và phiên bản tiếng Việt do Bộ Công Thương biên soạn. Cuốn sách này hướng tới cộng động doanh nghiệp và cung cấp những thông tin hữu ích về FTA bằng ngôn ngữ diễn đạt đơn giản và rõ ràng.



Sổ tay về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được phát cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Ảnh: LÊ PHI

Bà Miriam Garcia Ferrer (Tham tán Thứ nhất, Trưởng ban Kinh tế và Thương mại, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam), cho rằng : “Đối với chúng tôi, đàm phán FTA quan trọng này là một thách thức. Tuy vậy, việc nắm bắt mọi cơ hội của Hiệp định này còn quan trọng hơn”.

Hội thảo này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Theo đó, EU hiện vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với giá trị thương mại song phương đạt hơn 38,4 tỉ EUR.

Trong 20 năm vừa qua, các nhà đầu tư EU đã đầu tư 23,2 tỉ USD vào 1.730 dự án tại Việt Nam (số liệu đến tháng 12 năm 2015). Quan hệ kinh tế giữa hai bên tăng trưởng mạnh và kỳ vọng trong tương lai sẽ được tăng cường hơn nữa nhờ vào FTA này.

Được biết Việt Nam là nước thứ hai tại khu vực ASEAN sau Singapore đạt được một FTA tham vọng và toàn diện với EU. FTA này sẽ mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu cùng hợp tác phát triển.