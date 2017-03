Rải thư để hạ bệ đối thủ kinh doanh

Bà Lâm Bội Kín, chủ Cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm ĐH (huyện Bình Chánh, TP.HCM), cho biết những tháng gần đây, các đại lý bán hàng của đơn vị này tại các tỉnh miền Tây nhận được thư “khuyến cáo” của một đối thủ kinh doanh. Bức thư này đóng dấu tròn và chữ ký giám đốc của Công ty TNHH Tràng An V.E.M (số 27 Đất Thánh, quận Tân Bình, TP.HCM, gọi tắt là Công ty Tràng An). Nội dung thư khuyến cáo rằng hiện có một số cơ sở sản xuất đã vi phạm bản quyền về sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Bỗng dưng bắt đối thủ... ngưng sản xuất

Theo bức thư nêu trên, mũ bảo hiểm thời trang cao cấp DeMEN R Fashion A-04 của Tràng An đã bị một số cơ sở làm nhái kiểu dáng. Sau đó, bức thư này còn dẫn ra một số điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như Điều 207: “Các đơn vị tham gia phân phối sản phẩm vi phạm sẽ bị thu giữ, kê biên, niêm phong, cấm thay đổi hiện trạng. Với chủ đơn vị: Cấm di chuyển. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo bà Lâm Bội Kín, không chỉ gửi cho đại lý, Tràng An còn gửi thư cho cả cơ sở ĐH để yêu cầu hủy bỏ kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thu hồi những sản phẩm có kiểu dáng tương tự trên thị trường.

Thư này dẫn cụ thể: “Sản phẩm đã được chúng tôi đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (SHTT) và chúng tôi đã nhận được thông báo đơn hợp lệ của Cục SHTT cho sản phẩm này”.

Bà Kín cho biết việc làm của Công ty Tràng An vô hình trung đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm của cơ sở. Sau khi nhận được lá thư nêu trên, nhiều đại lý ở tỉnh sợ bị dính líu đến pháp luật nên đã trả hàng về.

Theo bà Kín, đến nay Công ty Tràng An vẫn chưa được Cục SHTT ra quyết định công nhận bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm của họ. Ngay trong thư khuyến cáo gửi cho cơ sở, Tràng An cũng chỉ gửi kèm quyết định của Cục SHTT về việc chấp nhận đơn hợp lệ. Thậm chí trong quyết định này còn ghi rõ: Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp có nhiều chủ đơn thì đây mới là đơn thứ nhất ghi trong danh sách các chủ đơn.

Bằng bảo hộ là “bí mật kinh doanh” (?!)

Để xác minh những thông tin về việc gửi thư khuyến cáo nêu trên, phóng viên đã có buổi làm việc với Công ty Tràng An. Ông Trịnh Đức Châu, Giám đốc Công ty TNHH Tràng An V.E.M, phủ nhận thư khuyến cáo này và nói những chữ ký trên các thư khuyến cáo gửi cho khách hàng không phải của ông. Ông Châu còn nói ông có đủ bằng chứng để chứng minh lá thư không phải do ông ban hành.

Tuy nhiên, sau đó ông Châu lại nói có thể đã có nhân viên kinh doanh nào đó trong công ty tự ý gửi đi thư khuyến cáo này.

Về việc lá thư gửi đến Cơ sở ĐH có đóng dấu đỏ của Công ty Tràng An, ông Châu nói: “Nếu thư này có dấu đỏ thì chúng tôi sẽ xem xét ngay để làm rõ. Nếu có thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về quản lý con dấu. Chúng tôi cũng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh chữ ký rõ ràng và con dấu của chúng tôi”.

Khi phóng viên hỏi về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, ông Châu cho biết: “Đây là bí mật kinh doanh của chúng tôi nên chúng tôi không tiết lộ”.