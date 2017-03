Ráng kìm giá trong... tháng khuyến mãi!

Nhiều mặt hàng đã rục rịch tăng giá đúng vào thời điểm sức tiêu thụ thấp nhất trong năm, khi TP.HCM đang nỗ lực kích cầu mua sắm thông qua chương trình “Tháng khuyến mãi 2010”.

Đòi tăng giá

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh nâng tỉ giá VND/USD, các siêu thị và chợ lẻ đã nhận được nhiều đề nghị tăng giá của doanh nghiệp (DN) sản xuất, nhà cung cấp.

Đại diện SaiGon Co.op cho biết mới đây có nhận được đề nghị tăng giá của các nhà cung cấp mặt hàng như may mặc, đồ dùng gia đình… với lý do nguyên liệu đầu vào tăng và tác động thay đổi tỉ giá.

Với lý do trên, hệ thống siêu thị Maximark nhận được đề nghị tăng giá của nhiều nhà cung cấp đối với gần 500 mặt hàng tiêu dùng, tập trung chủ yếu ở nhóm thực phẩm như đồ hộp, bánh kẹo (tăng 5%), dầu ăn (3%), hóa mỹ phẩm (5%-8%), gia dụng (4%-5%), may mặc (5%-10%)... Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark, cho biết đợt tăng giá này bắt đầu từ tháng 9, đúng vào thời điểm tháng khuyến mãi TP.HCM. “Lý do tăng giá mà nhà cung cấp đưa ra khá chính đáng nên khó từ chối. Dù vậy chúng tôi khuyến khích họ kèm theo khuyến mãi tránh sụt giảm doanh thu” - bà Thảo nói.

Cố gắng giữ mặt hàng lương thực không có biến động.

Tương tự, hệ thống siêu thị BigC nhận được lời đề nghị tăng giá nhiều mặt hàng mà DN sản xuất và nhà cung cấp đưa ra.

Do ảnh hưởng của dịch heo tai xanh, gần một tháng qua, người tiêu dùng tìm đến các loại thực phẩm thay thế thịt heo như thịt gà, vịt, cá… dẫn đến giá tăng đột biến. Thậm chí nhiều tiểu thương đã đẩy giá gà, vịt tại các chợ lên cao hơn 10.000-20.000 đồng/kg so với giá bình ổn.

Cảnh giác “tát nước theo mưa”

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết chưa chấp nhận những đề nghị tăng giá trong tháng 9 bởi đây là thời gian thấp điểm mua sắm và TP.HCM tổ chức tháng khuyến mãi kích thích tiêu dùng. SaiGon Co.op đề nghị các nhà cung cấp cân nhắc việc tăng giá giữa mùa ế sẽ khiến sức mua giảm sút. Tuy nhiên về lâu dài sẽ tùy từng hợp đồng với nhà cung cấp để điều chỉnh đối với một số mặt hàng chịu tác động trực tiếp từ tỉ giá.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị BigC, cho biết không loại trừ có DN tranh thủ “tát nước theo mưa” đề nghị tăng giá bất hợp lý. Vì vậy, mọi đề nghị tăng giá đều được BigC kiểm tra rất chặt chẽ, từ nguyên liệu đầu vào của mặt hàng đến các thông tin liên quan đến việc tăng giá. “Đây là cách để người tiêu dùng không bị sốc trước việc tăng giá và vẫn giữ được sức mua tại tháng thấp điểm” - bà Trang nói.

Một số DN tham gia bình ổn mặt hàng gia cầm gà, vịt đã tăng nguồn cung gà, vịt từ các trang trại vệ tinh của các tỉnh về thành phố. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh, cho biết những ngày qua công ty liên tục tăng cường kiểm tra tại các điểm bán tại chợ để đảm bảo đủ hàng và bán đúng giá cam kết.

Tiếp tục bình ổn

Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công thương, cho hay việc tổ chức tháng khuyến mãi nhằm tăng sức mua. Do đó DN cần cân nhắc tăng giá vào lúc này vì không chỉ làm yếu sức mua mà còn giảm sức cạnh tranh của DN. Ngoài ra, việc tăng giá có thể làm giảm hiệu quả của chương trình tháng khuyến mãi.

Ông Vòng A Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở Công thương TP.HCM), cho biết hiện lượng đường, gạo, hàng tiêu dùng… còn trong kho DN rất nhiều. Thành phố sẽ liên tục cập nhật giá các mặt hàng lương thực-thực phẩm để kịp thời ứng phó khi có biến động. Thậm chí nhiều DN còn giảm giá bán thấp hơn giá bình ổn để kích thích tiêu dùng, tăng sức mua.

Từ tháng 6, TP.HCM đã thực hiện rất tốt chương trình bình ổn giá đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm và văn phòng phẩm. Dù một số mặt hàng tăng giá do tác động tỉ giá thì các mặt hàng thiết yếu vẫn bảo đảm không tăng giá trong mọi hoàn cảnh.

Cam kết không tăng giá Trong buổi thông báo về chương trình khuyến mãi “Tự hào hàng Việt” do SaiGon Co.op tổ chức mới đây, đại diện của một số nhà cung cấp như Vinamilk, Dutch Lady, Vissan, Kinh Đô, mì Colusa, dầu ăn Cái Lân, may Nhà Bè, bột giặt Lix… cam kết không tăng giá trong tháng khuyến mãi, thậm chí còn thực hiện chương trình khuyến mãi.

