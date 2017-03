Rau, giá vé ô tô... đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có tám nhóm tăng như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,98%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,15%… Có ba nhóm hàng giảm gồm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,41%; giao thông giảm 3,96%...



Theo cơ quan thống kê, tháng 2 rơi vào dịp tháng tết Nguyên đán nên giá một số mặt hàng phục vụ tết đều tăng. Cụ thể, chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,66%; giá mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng cao như thịt heo, thịt bò, hải sản tươi sống với mức tăng từ 0,2% đến 0,4%.

Đặc biệt, giá rau xanh tăng cao ở các tỉnh phía Bắc do nguồn cung hạn chế vì bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại. Bên cạnh đó, giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 3,45% do một số đơn vị kê khai tăng giá chiều đông khách từ 20% đến 60% so với giá vé bán ngày thường.