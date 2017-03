Rau, ớt đều “gắn” giá

Việc niêm yết giá lâu nay bị hiểu nhầm là “tùy ý” chứ không bắt buộc. Đấy là do nội quy mẫu về chợ do Bộ Thương mại ban hành năm 2003 xem việc niêm yết giá là hành vi “xây dựng chợ văn minh thương mại”. Do đó, tiểu thương hiểu rằng muốn văn minh thương mại thì niêm yết giá, còn chợ bình thường thì khỏi cần niêm yết! Chỉ thị 002 cũng yêu cầu các ban quản lý chợ phải tự rà soát nội quy của chợ mình. Nếu trong nội quy không có quy định bắt buộc niêm yết giá thì phải sửa đổi, bổ sung quy định này vào.