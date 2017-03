Rau quả tăng giá 12%-30%

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết do trời mưa nên hàng dễ hư hỏng, lượng hàng về chợ ít hơn, đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Thái Thanh, Phó ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), một số hàng Đà Lạt tăng giá không phải là chủ chốt nên không ảnh hưởng đến mặt bằng chung, hiện giá thịt heo, cá, bầu bí ổn định, thậm chí giảm.

Gần đây, thông tin trái cây Trung Quốc như nho, lựu, mận có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gây hại cho sức khỏe đã khiến tình hình kinh doanh mặt hàng này giảm đáng kể. Sức mua chậm nên người bán cũng giảm. Trước đây chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có khoảng 20 điểm bán trái cây Trung Quốc, giờ chỉ rải rác 4-5 điểm.

Hiện nay các siêu thị cũng ngưng kinh doanh mặt hàng này. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị Big C, cho biết đa số trái cây tại siêu thị có nguồn trong nước và nhập từ Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc. Đại diện Siêu thị LotteMart thông tin 70% trái cây ở siêu thị có nguồn gốc trong nước và 30% nhập từ Úc, New Zealand, Mỹ…

TÚ UYÊN