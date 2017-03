Rộng cửa tiêu thụ cho sản phẩm đặc sản An Giang

Đây là nội dung quan trọng trong biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn C.T Group và UBND tỉnh An Giang đã ký ngày 10-5.

Hệ thống siêu thị S.Mart là chuỗi 20 siêu thị được xây dựng bởi RH Group, thành viên của Tập đoàn C.T Group, nổi tiếng với việc kinh doanh nhiều sản phẩm truyền thống, đặc sản từ khắp các vùng, miền trên cả nước. Trong buổi lễ, RH Group cũng đã ký kết với tám doanh nghiệp của tỉnh An Giang để nhận phân phối cho 50 mặt hàng của ba ngành hàng: thực phẩm khô, tươi sống và gia dụng.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xuất khẩu, C.T Group cam kết sẽ tạo điều kiện cho các nhà cung cấp của An Giang xuất khẩu hàng hóa qua các nước trong khu vực như Myanmar, Indonesia… thông qua hệ thống sẵn có. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh An Giang cam kết sẽ hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp An Giang cung cấp hàng hóa cho C.T Group với giá tốt nhất, đảm bảo về chất lượng, số lượng và thời gian cung ứng sản phẩm theo đúng yêu cầu.

NS