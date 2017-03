Rủi ro chơi sàn vàng “ảo” - Bài 2: Mở sàn hốt bạc

Một nhân viên kinh doanh sàn vàng mới giải nghệ tên LA cho biết các sàn vàng tài khoản mở nhiều chỉ vì thu tiền quá dễ và siêu lợi nhuận.

Giao dịch “khủng”

“Một sàn vàng có 1.000 nhà đầu tư tham gia, tính mỗi tài khoản có số tiền thấp nhất là 1.000 đô thì sẽ ra con số giao dịch khủng. Mà đâu chỉ có ngàn đô có người nạp đến vài chục, thậm chí cả trăm ngàn đô để chơi vàng” - LA nói.

Làm phép tính cộng đơn giản cũng đủ thấy tại sao mở sàn vàng là thu bạc. Ví dụ với 100 người giao dịch vàng qua tài khoản thì sàn đã có doanh số 100.000 USD, 1.000 người tham gia sẽ có cả triệu USD. Đây là thực tế vì ngay như ở sàn Hồng Hối, nhân viên kinh doanh của sàn này đi đâu cũng tuyên bố có 1.000 tài khoản đã được mở. Vào website sàn vàng IGI, chỉ tính sơ các tiệm vàng, công ty núp bóng đầu tư, làm đại lý đã lên con số hàng trăm, đó là chưa kể đến các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nếu các chủ sàn chỉ phát triển mạng lưới giao dịch để rồi ăn hoa hồng của sàn vàng bên ngoài thì tiền kiếm về không lớn, lợi nhuận nằm ở những chỗ khác.

Một số công ty đăng ký là thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam để “lách luật” mở sàn vàng “ảo”. Vừa qua, sở này đã chấm dứt tư cách thành viên một số công ty như vậy. Ảnh: M.THẢO

Anh HT (quận Bình Thạnh, TP.HCM) từng là nhân sự cấp cao của một sàn vàng “ảo” cho biết các chủ sàn “ăn” bằng ba cách. Đầu tiên là thu phí, lúc trước cứ một giao dịch là khách mất 35 USD, bây giờ giảm xuống còn 15-17 USD. Lúc “nóng”, có nhiều người tham gia, chủ sàn còn tính thêm phí qua đêm (2 USD), phí rút tiền, phí rút vàng… Một cách ăn tiền khác mà nhà đầu tư ít để ý là chủ sàn “làm giá” vàng ở khâu mua vào, bán ra, chỉ cần kê giá lên một chút là ra cục tiền. Nôm na là người chơi muốn bán vàng thì phải mua vàng ở giá A mà A là giá bán ra do chủ sàn quyết định và giá này thường khá cao.

Độc chiêu hơn cả theo anh HT là việc các chủ sàn ôm lệnh của nhà đầu tư, làm nhà cái. Trong khi nhiều người cứ tưởng mình chơi vàng là giao dịch với thế giới nhưng thực chất đều qua sự giám sát trên hệ thống máy chủ của chủ sàn, hầu hết các lệnh đặt mua bán vàng đều được giữ lại. Thậm chí ở nhiều sàn vàng, do biết nhà đầu tư ít lưu giữ lệnh mua bán nên các chủ sàn thường xóa dữ liệu lưu trữ, khi có sự cố nhà đầu tư không thể trưng ra bằng chứng để bắt đền.

“Luộc” cả nhân viên

Dù đã kiếm ăn ngon từ nhà đầu tư như vậy nhưng nhiều sàn vàng còn “luộc” luôn chính nhân viên kinh doanh của mình.

ML từng là nhân viên sàn ĐP kể bị công ty ép doanh số (tìm được nhà đầu tư mở tài khoản chơi) thì mới có lương cơ bản. Ví dụ: Công ty HBX đưa ra chính sách chiết khấu nếu nhân viên có khối lượng giao dịch trung bình 2 lot/ngày (1 lot = 100 ounce = 83 lượng) thì được 6 USD hoa hồng. Số tiền này công ty lấy từ phí 15 USD của khách hàng.

Chính vì vậy, nhiều nhân viên phải lấy tiền của gia đình tham gia. Ai không có tiền nhà thì chiêu dụ bạn bè hoặc nhà đầu tư dưới hình thức nhận ủy thác đầu tư có cam kết trả lãi. “Vì muốn công ty nhận vào em đã liều ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư với một người. Hằng tháng không biết lời lỗ thế nào, em cũng phải đưa lãi cho anh ta 5% trên số tiền giao dịch. Vừa qua sàn ĐP sập mạng, em cũng trắng tay luôn, vừa mất tiền lương vừa mất tiền trả lãi” - ML than thở.

Còn anh P. từng làm nhân viên sàn Hồng Hối, hiện bán tạp hóa nói các sàn vàng này làm như bán hàng đa cấp. Hằng ngày nhân viên phải học thuộc bài về tính hấp dẫn của giao dịch vàng qua mạng rồi đến những nơi có nhà đầu tư như sàn chứng khoán, hội thảo, hội nghị bất động sản… để chiêu dụ khách hàng. “Hai năm tham gia vừa mất thời gian, không được gì, mà giờ ra đi làm việc khác cũng không có kỹ năng” - anh chia sẻ.

Chạy làng

Chính vì mở quá dễ, kiếm tiền nhanh nên các sàn vàng “ảo” hay ôm tiền của nhà đầu tư chạy làng.

Một cách đơn giản nhất hiện nay là cho sập mạng và đổ thừa cho hệ thống máy chủ ở nước ngoài có sự cố. Sự kiện sập mạng mới đây của Công ty ĐP là một ví dụ. Tuy nhiên, giám đốc chi nhánh một sàn vàng đã giải nghệ cho biết chiêu này chỉ để lừa nhà đầu tư vì hệ thống máy chủ, đường truyền đều do chủ sàn vàng lập ra và chi phối.

“Tiền nhà đầu tư nạp vô tài khoản do sàn vàng quản lý, lệnh đặt mua bán do sàn quyết định, sập mạng hay không chuyển lệnh mua bán vàng của nhà đầu tư là do chủ sàn thao túng. Mặt khác, các chủ sàn rất ma lanh, chỉ ký với khách hàng hợp đồng tư vấn đầu tư hoặc hợp đồng giao dịch vàng vật chất. Thế nên khi có chuyện họ cù cưa giải quyết theo thỏa thuận để rồi huề cả làng” - vị này nói.

Đó là các sàn vàng trong nước còn ở sàn nước ngoài thì việc lấy tiền của nhà đầu tư là thường xuyên. Lý do các trung gian sàn vàng bên ngoài biết nhà đầu tư Việt Nam không am hiểu, không biết nơi nào kiện tụng, không được các hiệp hội kinh doanh vàng thế giới hỗ trợ nên họ tha hồ ăn chặn, gặp những trường hợp này đa phần các nhà đầu tư trắng tay.

Chơi vàng tài khoản như thế nào? Để chơi vàng tài khoản, nhà đầu tư phải mở tài khoản tại ngân hàng do chủ sàn vàng chỉ định và nạp vào một số tiền nhất định. Sau đó, chủ sàn vàng (trong nước, nước ngoài) sẽ đưa một phần mềm để nhà đầu tư cài vào máy tính. Từ phần mềm này khách có thể online trên Internet để mua bán vàng theo giá thế giới. 100 USD (tương đương 2 triệu đồng) trong tài khoản là mức giao dịch mức thấp nhất. Ngoài ra, khách có thể giao dịch với số tiền lớn hơn gấp 100, 200 hoặc 500 lần theo tỉ lệ đòn bẩy (1:100, 1:200, 1:500) do các sàn vàng quy định. Do sàn vàng dạng này không đưa cho khách 1 g vàng thực tế nào nên khách hoàn toàn có thể giao dịch khối lượng lớn (tất cả đều trên phần mềm). Số tiền ký quỹ thực tế là dùng để đảm bảo cho khoản lỗ của khách. Đây chính là những điểm hấp dẫn nhất thu hút người chơi tham gia vàng tài khoản.

MAI THẢO