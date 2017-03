Rủi ro trong kinh doanh vàng: Muốn lãi cao cần có... máu lạnh

Hôm qua, Báo Tuổi Trẻ đã tổ trức buổi giao lưu trực tuyến về những rủi ro trong đầu tư vàng. Khách mời tham gia là các chuyên gia phân tích vàng của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam và một số công ty vàng bạc đá quý trong nước.

Vẫn chuyện “lạc nhịp” về giá

Mặc dù trong thời gian qua rất nhiều phương tiện thông tin đề cập đến giá vàng trong nước cao so với giá vàng thế giới nhưng với các nhà đầu tư thì câu hỏi đó vẫn chưa dừng lại. Trong khoảng gần 200 câu hỏi được gửi về cho các chuyên gia thì có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và đặt lại vấn đề ai quản lý giá vàng, có sự “bắt tay làm giá”, biện pháp nào để can thiệp và bình ổn thị trường này.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, thị trường vàng đang vận hành theo cơ chế thị trường, nhà nước không quản lý giá vàng mà chỉ quản lý bằng chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, thị trường vàng trong nước hiện nay vận hành không bình thường. Nhà nước đang không cho quota nhập vàng để đảm bảo chính sách chống nhập siêu khiến cung vàng trong nước bị ảnh hưởng, tạo ra sự chênh lệch giá. Cụ thể, giá trong nước cao hơn giá thế giới 400.000 đến 800.000 đồng/lượng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cũng cho biết thêm, hiện hiệp hội đang kiến nghị nhà nước cho phép nhập vàng để điều hòa thị trường.

Từ đây, các chuyên gia nhận định giá vàng trong nước đang tạm thời bình ổn và sẽ biến động mạnh trở lại khi hai thị trường trong và ngoài nước liên thông nhau.

Việc có hay không chuyện “bắt tay làm giá”, các chuyên gia cũng khẳng định đây là điều khó xác định, với cơ chế tự do cạnh tranh thì càng khó. Hơn nữa, nhà nước luôn có biện pháp để can thiệp thị trường khi cần. Do đó, khả năng thao túng càng thấp.

Dự đoán về giá vàng trong thời gian tới, ông Huỳnh Trung Khánh cũng cho rằng thông thường quý IV là quý cao điểm của việc tiêu thụ vàng, chủ yếu là vàng nữ trang và thường là quý của mùa cưới ở châu Á. Do đó, đa số các chuyên gia dự đoán giá vàng quốc tế sẽ tăng trở lại vào mức 950 USD/ounce vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay. Tại Việt Nam thì giá vàng có thể tăng lại giá 19 đến 19,5 triệu đồng/lượng.

Nghiêm khắc với “kỷ luật cắt lỗ”

Để kinh doanh vàng thời điểm này, theo ông Đào Hồng Châu, nhà đầu tư cần lưu ý xác định cho mình một quan điểm kinh doanh: “Rủi ro thấp-lợi nhuận thấp” hay “rủi ro cao-lợi nhuận cao”. Nếu lựa chọn Rủi ro cao-lợi nhuận cao thì nhà đầu tư cần có một cái “đầu lạnh” và “máu lạnh”. Nhà đầu tư cần xây dựng phương án kinh doanh, đầu tư và phương án tài chính cho mình. Ngoài ra, nhà đầu tư cần xây dựng riêng cho mình một “quy chế” kinh doanh, số tiền tối đa dùng vào đầu tư vàng, loại vàng và hình thức đầu tư, mức lỗ tối đa có thể chấp nhận, tận dụng tối đa các nguồn thông tin tư vấn có kinh nghiệm, có sự chọn lọc...

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc PNJ, cũng đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư là nên nghiêm khắc áp dụng kỷ luật cắt lỗ và bám sát diễn biến giá cả trên sàn. Tỷ lệ cắt lỗ khoảng 2%. Chỉ kinh doanh trong ngày, tránh tình trạng đầu tư qua đêm khi các sàn vàng chưa cho đặt lệnh stoploss (mức đặt giá lời lỗ).

Đặc biệt, trong trường hợp giá vàng trong nước đang chênh lệch cao so với giá thế giới thì các chuyên gia cũng khuyên nhà đầu tư nên mua ngay, bán ngay, tránh đầu cơ dài hạn để giảm thiểu rủi ro.

Tại buổi giao lưu, nhiều nhà đầu tư trên sàn cũng đưa ra những nghi vấn về sự cố sập mạng trên sàn vừa qua và không đồng tình với việc mọi tổn thất thuộc về nhà đầu tư. Giải thích điều này, ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cũng cho biết sắp tới Ngân hàng nhà nước sẽ ban hành quy chế về hoạt động các sàn giao dịch vàng, trong đó chắc chắn sẽ có những quy định rõ về các vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành sàn vàng. Về phía hiệp hội, ông Long cho rằng các nhà tổ chức sàn giao dịch vàng phải chịu trách nhiệm toàn diện với nhà đầu tư và với cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.