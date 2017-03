“Rút ruột” container ngày càng táo tợn

Đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, chỉ trong vòng mấy năm gần đây, các doanh nghiệp mất trên 5.000 thùng hạt điều các loại, tương đương trên 113 tấn với trị giá khoảng 2 triệu USD.



Đó là chưa kể những vụ mất cắp nhỏ lẻ với số lượng khoảng 10 - 15 thùng mà các doanh nghiệp phải "cắn răng chịu đựng".



Theo báo cáo của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM tại hội thảo, từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 46 vụ trộm cắp các loại hàng hóa khi vận chuyển bằng container, với tổng thiệt hại lên đến 27 tỉ đồng.

Ông Trần Huy Hiền, Tổng thư ký Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) cho hay, tình trạng trộm tài sản trên tàu hàng và bến cảng diễn ra nhiều năm nay. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa ngăn chặn được do thủ đoạn trộm cắp ngày càng tinh vi.



Có trường hợp bọn trộm thành lập công ty vận tải nhỏ nhận vận chuyển hàng cho các doanh nghiệp hoặc các công ty vận tải lớn để dễ dàng trộm cắp.



Mới đây, Công an TP.HCM phát hiện băng tội phạm chuyên nghiệp mua cả xe đầu kéo để nhận công việc áp tải hàng hóa, sau đó chở luôn container hàng đi bán.



Theo Trung Hiếu (TNO)