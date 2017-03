Sắc đỏ thống lĩnh các thị trường chứng khoán

Còn hãng đánh giá tín dụng Moody’s mới đây cũng đã cảnh báo về việc hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Pháp, hiện đang ở mức A aa trong tháng tới, do lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu sẽ ngày càng lan rộng.



Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm mạnh 137,69 điểm, tương đương 1,55%, xuống còn 8.741,91 điểm.



Chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng giảm 88,5 điểm (2,07%), đóng cửa ở mức 4.186,9 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ hơn, ở mức 26,28 điểm (1,41%), xuống 1.838,90 điểm.



Tại Trung Quốc, sắc đỏ cũng thống lĩnh hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong, khi chỉ số Hang Sheng và Shanghai Composite lần lượt giảm sâu 797,53 điểm (4,23%) và 56,91 điểm (2,33%) xuống còn 18.076,46 điểm và 2.383,49 điểm.



Tâm lý lạc quan chiếm ưu thế trong phiên giao dịch 17/10, khi các nhà đầu tư hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm giải cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ bị vỡ nợ tại cuộc họp thượng đỉnh của EU tại Brussels vào cuối tuần tới.



Tuy nhiên, Đức đã “dội gáo nước lạnh” vào những hy vọng vốn đã mong manh này, khi Phát ngôn viên Chính phủ Đức, Stefan Seibert khẳng định rằng: " Hy vọng về việc tất cả các vấn đề liên quan đến khủng hoảng nợ tại châu Âu sẽ được giải quyết và xử lý sau cuộc họp cuối tuần này là quá xa vời."



Bên cạnh đó, thị trường hàng hóa toàn cầu còn chịu áp lực bởi các số liệu mới đây cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong quý III năm nay, do nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ nước này và những bất ổn kinh tế tại Mỹ và châu Âu.



Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý III năm nay đạt 9,1%, giảm so với mức tương ứng 9,5% so với cũng kỳ năm ngoái .



Trong phiên giao dịch đêm hôm trước (17/10), chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống, sau khi chứng kiến ba tuần tăng điểm liên tiếp, trong bối cảnh cuộc họp kéo dài hai ngày giữa các bộ trưởng tài chính thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), vừa kết thúc ngày 15/10, đã không giúp thúc đẩy lòng tin của giới đầu tư rằng “lối thoát” cho cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu đang ở rất gần.



Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm mạnh 247,49 điểm, tương đương 2,13%, đóng cửa ở mức 11.397 điểm.



Chỉ số S&P 500 cũng giảm 23,72 điểm (1,94%) xuống 1.200,86 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 52,93 điểm (1,98%), xuống 2,614.92 điểm.



Các chuyên gia phân tích của Briefing.com cho hay, việc các nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phản đối kế hoạch tăng cường nguồn vốn cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nhằm đảm bảo cho quỹ này có đủ nguồn lực tài chính cần thiết, góp phần ổn định nền kinh tế thế giới tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính G-20 vào cuối tuần trước, đã dẫn đến áp lực bán tháo cổ phiếu và khiến Phố Wall “lao dốc.”



Trong đó, đáng chú ý là giá cổ phiếu của các ngân hàng bị sụt giảm đáng kể, chủ yếu là do báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của Wells Fargo và những hoài nghi về sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của Citigroup, khiến giá cổ phiếu của hai ngân hàng này lần lượt giảm 8,4% và 1,7%.



Cũng trong ngày 17/10 ở bên kia bờ Đại Tây Dương, kết quả không như mong đợi của cuộc họp các bộ trưởng tài chính G-20 cũng đều khiến chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch với sắc đỏ.



Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,54% xuống 5.436,70 điểm; còn chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,61%, đóng cửa ở mức 3.166,06 điểm. Không nằm ngoài xu hướng này, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng giảm 1,81% và chốt phiên ở mức 5.859,43 điểm.



Sang tới phiên giao dịch ngày 18/10 tại châu Á, các thị trường chứng khoán chủ chốt đều quay đầu giảm điểm, sau khi đồng loạt đi lên vào phiên trước đó, do những nhận định thiếu tích cực của Đức về khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ tại cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G-20, dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày 3 và 4/11 tại Canne, Pháp.





Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)