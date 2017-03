SaiGon Co.op cam kết tiêu thụ hàng nông sản

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Giám đốc marketing SaiGon Co.op, cho biết nội dung ký kết của hai bên là Sở NN&PTNT TP.HCM định hướng, quy hoạch và xây dựng kế hoạch sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đồng thời hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình tổ chức sản xuất và sơ chế rau quả với các chủng loại rau mới thích hợp với điều kiện sản xuất để cung cấp hàng hóa cho SaiGon Co.op. Ngược lại, phía SaiGon Co.op cam kết sẽ tham gia thực hiện các dự án của Sở như xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp, phát triển chương trình khí sinh học và chương trình phát triển rau an toàn tại TP.HCM…

Rau củ quả sạch bày bán trong hệ thống siêu thị Co.op Mart. Ảnh: M.THẢO

Ngoài ra, SaiGon Co.op sẽ tham gia tích cực cùng ngành nông nghiệp TP trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo số lượng, chất lượng... Xây dựng kế hoạch hợp tác đầu tư, ứng vốn sản xuất, tổ chức phổ biến cho nông dân về yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng đối với các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản để nâng cao chất lượng nông sản kinh doanh tại hệ thống bán lẻ của mình.

BÙI NHƠN