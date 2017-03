Sân bay Đà Nẵng vào top 30 sân bay tốt nhất châu Á

Cùng với sự kiện này, vừa qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xếp vị trí thứ 23 trong top 30 sân bay tốt nhất châu Á. Thông tin được công bố trên trang web chuyên xếp hạng các sân bay trên thế giới The Guide to Sleeping in Airports.

Vị khách thứ 6 triệu là ông Phạm Văn Tài và cùng hai vị khách khác là ông Lê Duy Hiệp (khách thứ 5.999.999), ông Nguyễn Văn Tuấn (khách thứ 6.000.001) trên chuyến bay VN108 khởi hành từ TP.HCM đến Đà Nẵng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines là những hành khách may mắn nhất trong số 6 triệu hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng năm 2015.

Sự kiện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chào đón hành khách thứ 6 triệu thông qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đánh dấu thời điểm sử dụng hết Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đây cũng là 1 trong 3 cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất Việt Nam.

Đây là điểm đi đến của hơn 100 chuyến bay trong nước và quốc tế với hơn 16.000 lượt khách thông qua mỗi ngày.

S ân bay Đà Nẵng phải mở rộng nâng công suất phục vụ hành khách.

Để có thể đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian đến, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có kế hoạch mở rộng nhà ga hành khách hiện tại để nâng công suất phục vụ hành khách đạt 10 triệu hành khách/năm đến năm 2020 và 14 triệu hành khách/năm đến năm 2030.