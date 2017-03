Sàn Hà Nội giảm do cổ phiếu SQC

Sở này cho biết qua giám sát giao dịch tại HNX thì có khả năng thời gian qua chỉ số HNX-Index chưa phản ánh đúng xu thế biến động của thị trường vì ảnh hưởng của giao dịch cổ phiếu SQC.

Sở HNX nhận định mặc dù có khối lượng giao dịch rất nhỏ song do khối lượng niêm yết lớn (100 triệu cổ phiếu) nên biến động giá của cổ phiếu SQC có tác động rất lớn tới HNX-Index. Lý do chính dẫn tới khối lượng giao dịch của SQC nhỏ trong thời gian qua là do khối lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng chiếm tới 88,747% khối lượng niêm yết của SQC (tương đương 88.747.000 cổ phiếu). Lý do hạn chế chuyển nhượng do các cam kết tự nguyện của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người, tổ chức có liên quan trong vòng hai năm kể từ ngày niêm yết. Ngoài cam kết này, một số cổ đông nội bộ, cổ đông lớn SQC còn có cam kết khác như cam kết nắm giữ 50% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng một năm tiếp theo kể từ hai năm niêm yết đầu tiên hay cam kết theo điều kiện niêm yết.

BÙI NHƠN